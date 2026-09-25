Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42)
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42)
ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), самоходная газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ГКЛ-4050-42 относится к единой аккумуляторной системе LMS. Эта высокопроизводительная самоходная модель обладает внушительной мощностью и продуманной системой управления. Эксплуатация данной модели будет комфортной и легкой для пользователей любого уровня подготовки. Мощный BRUSHLESS двигатель справится с любой травой, а умная система SmartCut автоматически подстраивает обороты под густоту травы, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Газонокосилка также предлагает режим мульчирования , который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона. Кроме того, предусмотрен боковой выброс , который позволяет эффективно удалять скошенную траву в сторону, что особенно удобно при работе на больших площадях. Складная рукоятка и компактный дизайн позволяют удобно хранить газонокосилку в любое время года, а комбинированный травосборник обеспечивает хорошую вентиляцию и прочную конструкцию. Совместимые аккумуляторные батареи LMS - BP-P-20-4, BP-P-20-2, АКБ-20-4, АКБ-20-2.
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Отзывы о товаре Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42)