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Газонокосилка Champion LM5345 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка Champion LM5345

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Газонокосилка Champion LM5345 - фото 1
Газонокосилка Champion LM5345 - фото 2
Газонокосилка Champion LM5345 - фото 3
Газонокосилка Champion LM5345 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка
  • Газонокосилка Champion LM5345 - фото 1
  • Газонокосилка Champion LM5345 - фото 2
  • Газонокосилка Champion LM5345 - фото 3
  • Газонокосилка Champion LM5345 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
29 260 руб.  42 488 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265148
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка
Размеры в упаковке, см
94х57х47
Вес, кг.
45

Описание товара Газонокосилка Champion LM5345

Газонокосилка CHAMPION LM5345 представляет собой производительный агрегат для ухода за большими по площади газонами. Она имеет 3 режима работы: сбор отходов в травосборник, боковой/задний выброс и мульчирование (измельчение) для дальнейшего удобрения почвы. Регулировать высоту кошения можно с помощью центрального рычага в диапазоне 25-75 мм. Широкий профиль колес не оставляет следов на только что скошенном участке газона.



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Отзывы о товаре Газонокосилка Champion LM5345




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка
Описание
Газонокосилка CHAMPION LM5345 представляет собой производительный агрегат для ухода за большими по площади газонами. Она имеет 3 режима работы: сбор отходов в травосборник, боковой/задний выброс и мульчирование (измельчение) для дальнейшего удобрения почвы. Регулировать высоту кошения можно с помощью центрального рычага в диапазоне 25-75 мм. Широкий профиль колес не оставляет следов на только что скошенном участке газона.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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