Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955)
Робот-газонокосилка Denzel Grass Master 1000 58955 предназначена для стрижки газонов и скашивания травы на небольших приусадебных участках. Оснащена ультразвуковым датчиком и LCD-дисплеем, работает от аккумулятора емкостью 3 А·ч и может подключаться по Wi-Fi. Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает эффективное решение поставленных задач. Техника ухаживает за территорией в автономном режиме, без участия пользователя. Перемещается по заранее определенному участку, контур которого задан при помощи ограничительного провода, входящего в комплект поставки. Площадь рабочей зоны составляет 1000 м2. Можно настроить траекторию движения: хаотичную или спиральную. Высота скашивания регулируется в диапазоне 20-60 мм, для этого предусмотрен специальный диск под крышкой в верхней части корпуса.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды
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