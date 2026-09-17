Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Объём топливного бака, л
1.25
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%28 890 руб. 41 981 руб.
В наличии
Код товара: 181884
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Загружаем...
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Загружаем...
28 890 руб. -31%
41 981 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Объём топливного бака, л
1.25
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Функция мульчирования
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Размеры в упаковке, см
93х57х43
Вес, кг.
38.6
Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024)
Мощная бензиновая газонокосилка. Скорость оборотов - 3000 об/мин. Ручка складная с регулируемой высотой. Возможна работа в трех режимах: сбор травы в травосборник, боковой выброс травы, режим мульчирования.
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Объём топливного бака, л
1.25
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Функция мульчирования
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Мощная бензиновая газонокосилка. Скорость оборотов - 3000 об/мин. Ручка складная с регулируемой высотой. Возможна работа в трех режимах: сбор травы в травосборник, боковой выброс травы, режим мульчирования.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024) - стоимость товара 28890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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