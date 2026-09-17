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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024) купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024)

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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 11
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 12
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 13
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Объём топливного бака, л
1.25
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS 512109024 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
28 890 руб.  41 981 руб. 
Начислим 463 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 181884
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024)
28 890 руб. -31%
41 981 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Объём топливного бака, л
1.25
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Функция мульчирования
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Размеры в упаковке, см
93х57х43
Вес, кг.
38.6

Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024)

Мощная бензиновая газонокосилка. Скорость оборотов - 3000 об/мин. Ручка складная с регулируемой высотой. Возможна работа в трех режимах: сбор травы в травосборник, боковой выброс травы, режим мульчирования.



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Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Объём топливного бака, л
1.25
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Функция мульчирования
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Описание
Мощная бензиновая газонокосилка. Скорость оборотов - 3000 об/мин. Ручка складная с регулируемой высотой. Возможна работа в трех режимах: сбор травы в травосборник, боковой выброс травы, режим мульчирования.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024) - стоимость товара 28890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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