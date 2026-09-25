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Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) купить с доставкой в Москве
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Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210)

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Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 1
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 2
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 3
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 4
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 5
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 6
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 7
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 8
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 9
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 10
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 11
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 12
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 13
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 14
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 15
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 16
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
да
Ширина скашивания
22
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
70
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 1
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 2
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 3
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 4
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 5
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 6
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 7
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 8
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 9
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 10
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 11
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 12
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 13
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 14
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 15
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 16
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
119 990 руб.  179 990 руб. 
Начислим 1998 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733861
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210)
119 990 руб. -33%
179 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Рекомендуемая площадь обработки
2 000 м2
Самоходная
да
Ширина скашивания
22
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Габариты без упаковки, мм
643 x 437 x 261 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х44х26
Вес, кг.
15

Описание товара Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210)

Робот-газонокосилка с шириной скашивания 22 см оптимален для участков площадью до 2000 м2. • 3D-сканирование Анализ территории для составления карты местности. • Функция запретных зон и датчик препятствий Устанавливайте недоступные места - точки отдыха людей и животных, внезапно возникшие на пути вещи устройство объедет самостоятельно. • Регулировка высоты скашивания и скорости Выбирайте режим от 30 до 70 мм и плавно изменяйте интенсивность. • Индикатор дождя Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro EU (MLLA7210) при обнаружении осадков автоматически едет на док-станцию и возвращается к работе при завершении. • Пластиковый корпус со степенью защиты IPX6 Прочная конструкция с высокой стойкостью к воздействию окружающей среды. Возможность промывать ножи под струей воды. Встроенный аккумулятор емкостью 5 А*ч с напряжением 20 В обеспечивает автономность. При понижении ресурса до 15% робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro EU (MLLA7210) отправляется на подзарядку. Устройство отличается уровнем шума, не превышающим 64 дБ.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора

Отзывы о товаре Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Рекомендуемая площадь обработки
2 000 м2
Самоходная
да
Ширина скашивания
22
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Развернуть
Габариты без упаковки, мм
643 x 437 x 261 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-газонокосилка с шириной скашивания 22 см оптимален для участков площадью до 2000 м2. • 3D-сканирование Анализ территории для составления карты местности. • Функция запретных зон и датчик препятствий Устанавливайте недоступные места - точки отдыха людей и животных, внезапно возникшие на пути вещи устройство объедет самостоятельно. • Регулировка высоты скашивания и скорости Выбирайте режим от 30 до 70 мм и плавно изменяйте интенсивность. • Индикатор дождя Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro EU (MLLA7210) при обнаружении осадков автоматически едет на док-станцию и возвращается к работе при завершении. • Пластиковый корпус со степенью защиты IPX6 Прочная конструкция с высокой стойкостью к воздействию окружающей среды. Возможность промывать ножи под струей воды. Встроенный аккумулятор емкостью 5 А*ч с напряжением 20 В обеспечивает автономность. При понижении ресурса до 15% робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro EU (MLLA7210) отправляется на подзарядку. Устройство отличается уровнем шума, не превышающим 64 дБ.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора
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Доставка
Отзывы


Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210) - по цене 119990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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