Газонокосилка бесщеточная Ryobi 36В RLM36x41H60PG 5133005544
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
да
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 000 руб.
В наличии
Код товара: 701994
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
62 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х47х44
Вес, кг.
24.7
Описание товара Газонокосилка бесщеточная Ryobi 36В RLM36x41H60PG 5133005544
Бесщеточная газонокосилка Ryobi 36В RLM36x41H60PG 5133005544 - незаменимый помощник на загородном участке. Мощный двигатель 36В обеспечивает высокие технические характеристики, позволяя справиться даже со сложными задачами. Улучшенная дека 40 см обеспечивает эффективность скашивания, мульчирования и сбора травы. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортную работу пользователям любого роста. Складывающиеся рукоятка и травосборник упрощают хранение газонокосилки. Функция Power-Assist включает привод заднего колеса для облегчения движения газонокосилки.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6000
Страна производитель
Китай
Бесщеточная газонокосилка Ryobi 36В RLM36x41H60PG 5133005544 - незаменимый помощник на загородном участке. Мощный двигатель 36В обеспечивает высокие технические характеристики, позволяя справиться даже со сложными задачами. Улучшенная дека 40 см обеспечивает эффективность скашивания, мульчирования и сбора травы. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортную работу пользователям любого роста. Складывающиеся рукоятка и травосборник упрощают хранение газонокосилки. Функция Power-Assist включает привод заднего колеса для облегчения движения газонокосилки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды
Газонокосилка бесщеточная Ryobi 36В RLM36x41H60PG 5133005544 - по цене 62000 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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