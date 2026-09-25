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Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) купить с доставкой в Москве
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Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200)

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Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 1
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 2
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 3
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 4
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 5
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 6
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 7
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 8
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 9
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 10
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 11
Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
да
Ширина скашивания
220
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
70
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 1
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 2
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 3
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 4
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 5
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 6
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 7
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 8
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 9
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 10
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 11
  • Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
99 990 руб.  139 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736984
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Характеристики

Бренд
Dreame
Рекомендуемая площадь обработки
800 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Ширина скашивания
220
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Габариты без упаковки, мм
436.5х261х643 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х44х26
Вес, кг.
13

Описание товара Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200)

? OmniSense™: система объемного 3D-сканирования Технология OmniSense™ позволяет легко составить карту газона и настроить различные зоны кошения травы в соответствии с вашими предпочтениями. Вам больше не придется иметь дело с путающимися проводами или сложными RTK станциями, которые стоят на пути между вами и идеальным газоном. ? Быстрая беспроводная настройка границ Откройте для себя усовершенствованный уход за газоном с помощью робота-газонокосилки Dreame A1. Легко настраивайте границы кошения травы без использования проводов и управляйте объездом препятствий с помощью умной 3D-технологии. Добейтесь идеального ухода за газоном благодаря инновационному планированию U-образной траектории движения. Интуитивно понятное приложение Dreamehome поможет вам управлять кошением травы. ? Эффективное и точное составление карты. С помощью 3D лидара высокой точности A1 может видеть на расстоянии до 70 метров и охватывать угол 360° ? 59°. Это позволяет ей быстро и точно сканировать ваш участок с точностью до 1 см. ? Покоритель открытых пространств Сложная и захламленная территория на улице? A1 справится с этим. Его система OmniSense™ 3D ультра-чувствительных сенсоров отлично работает в любых условиях: при любом освещении, на ровных и наклонных поверхностях. ? Планирование U-образной траектории для достижения оптимальных результатов A1 работает по инновационной U-образной траектории, которая полностью покрывает ваш газон для впечатляющей ровности и качества стрижки. Просторные дворы площадью до 1000 м? можно полностью обработать всего за 24 часа. ? Плавное, бесшовное кошение A1 перезаряжается сама, избавляя вас от беспокойства о низком заряде батареи. Когда заряд падает ниже 15%, эта умная газонокосилка автоматически возвращается на зарядную станцию, а затем возобновляет работу после полной зарядки, что делает ее особенно подходящей для больших дворов. ? Интуитивно понятное управление приложением Косить траву стало проще. Вам больше не придется контролировать весь процесс ухода за газоном. В приложении Dreamehome легко настройте все необходимые функции: кошение травы в режиме реального времени или по расписанию, зоны кошения травы или запретные зоны, а также временные или предустановленные зоны кошения травы. ? Легкая очистка Степень водонепроницаемости IPX6 означает, что вы можете легко промывать внешнюю поверхность и нижнюю часть робота-газонокосилки. ?? Оповещения о подъеме При поднятии A1 издает предупреждающий звук, а приложение Dreamehome немедленно отправляет предупреждение для интерактивной безопасности. ? Замена лезвий за считанные секунды Конструкция быстросъемных лезвий позволяет заменять лезвия бритвы без дополнительных инструментов. ? Расширенное определение дождя При обнаружении дождя A1 автоматически возвращается на зарядную станцию и возобновляет прерванную работу по кошению, когда дождь прекратится. ? Стабильное и непрерывное кошение травы Не беспокойтесь о низком уровне заряда аккумулятора: A1 подзаряжается автоматически. Когда уровень заряда аккумулятора опускается ниже 15%, этот интеллектуальный робот-газонокосилка автоматически возвращается на зарядную станцию, а затем возобновляет работу после полной зарядки, что особенно удобно при наличии больших газонов.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Электрические

Отзывы о товаре Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dreame
Рекомендуемая площадь обработки
800 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Ширина скашивания
220
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Развернуть
Габариты без упаковки, мм
436.5х261х643 мм
Страна производитель
Китай
Описание
? OmniSense™: система объемного 3D-сканирования Технология OmniSense™ позволяет легко составить карту газона и настроить различные зоны кошения травы в соответствии с вашими предпочтениями. Вам больше не придется иметь дело с путающимися проводами или сложными RTK станциями, которые стоят на пути между вами и идеальным газоном. ? Быстрая беспроводная настройка границ Откройте для себя усовершенствованный уход за газоном с помощью робота-газонокосилки Dreame A1. Легко настраивайте границы кошения травы без использования проводов и управляйте объездом препятствий с помощью умной 3D-технологии. Добейтесь идеального ухода за газоном благодаря инновационному планированию U-образной траектории движения. Интуитивно понятное приложение Dreamehome поможет вам управлять кошением травы. ? Эффективное и точное составление карты. С помощью 3D лидара высокой точности A1 может видеть на расстоянии до 70 метров и охватывать угол 360° ? 59°. Это позволяет ей быстро и точно сканировать ваш участок с точностью до 1 см. ? Покоритель открытых пространств Сложная и захламленная территория на улице? A1 справится с этим. Его система OmniSense™ 3D ультра-чувствительных сенсоров отлично работает в любых условиях: при любом освещении, на ровных и наклонных поверхностях. ? Планирование U-образной траектории для достижения оптимальных результатов A1 работает по инновационной U-образной траектории, которая полностью покрывает ваш газон для впечатляющей ровности и качества стрижки. Просторные дворы площадью до 1000 м? можно полностью обработать всего за 24 часа. ? Плавное, бесшовное кошение A1 перезаряжается сама, избавляя вас от беспокойства о низком заряде батареи. Когда заряд падает ниже 15%, эта умная газонокосилка автоматически возвращается на зарядную станцию, а затем возобновляет работу после полной зарядки, что делает ее особенно подходящей для больших дворов. ? Интуитивно понятное управление приложением Косить траву стало проще. Вам больше не придется контролировать весь процесс ухода за газоном. В приложении Dreamehome легко настройте все необходимые функции: кошение травы в режиме реального времени или по расписанию, зоны кошения травы или запретные зоны, а также временные или предустановленные зоны кошения травы. ? Легкая очистка Степень водонепроницаемости IPX6 означает, что вы можете легко промывать внешнюю поверхность и нижнюю часть робота-газонокосилки. ?? Оповещения о подъеме При поднятии A1 издает предупреждающий звук, а приложение Dreamehome немедленно отправляет предупреждение для интерактивной безопасности. ? Замена лезвий за считанные секунды Конструкция быстросъемных лезвий позволяет заменять лезвия бритвы без дополнительных инструментов. ? Расширенное определение дождя При обнаружении дождя A1 автоматически возвращается на зарядную станцию и возобновляет прерванную работу по кошению, когда дождь прекратится. ? Стабильное и непрерывное кошение травы Не беспокойтесь о низком уровне заряда аккумулятора: A1 подзаряжается автоматически. Когда уровень заряда аккумулятора опускается ниже 15%, этот интеллектуальный робот-газонокосилка автоматически возвращается на зарядную станцию, а затем возобновляет работу после полной зарядки, что особенно удобно при наличии больших газонов.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Электрические
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Отзывы


Купить Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200) - по цене 99990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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