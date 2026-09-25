Описание товара Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 800 (MLLA7200)

? OmniSense™: система объемного 3D-сканирования Технология OmniSense™ позволяет легко составить карту газона и настроить различные зоны кошения травы в соответствии с вашими предпочтениями. Вам больше не придется иметь дело с путающимися проводами или сложными RTK станциями, которые стоят на пути между вами и идеальным газоном. ? Быстрая беспроводная настройка границ Откройте для себя усовершенствованный уход за газоном с помощью робота-газонокосилки Dreame A1. Легко настраивайте границы кошения травы без использования проводов и управляйте объездом препятствий с помощью умной 3D-технологии. Добейтесь идеального ухода за газоном благодаря инновационному планированию U-образной траектории движения. Интуитивно понятное приложение Dreamehome поможет вам управлять кошением травы. ? Эффективное и точное составление карты. С помощью 3D лидара высокой точности A1 может видеть на расстоянии до 70 метров и охватывать угол 360° ? 59°. Это позволяет ей быстро и точно сканировать ваш участок с точностью до 1 см. ? Покоритель открытых пространств Сложная и захламленная территория на улице? A1 справится с этим. Его система OmniSense™ 3D ультра-чувствительных сенсоров отлично работает в любых условиях: при любом освещении, на ровных и наклонных поверхностях. ? Планирование U-образной траектории для достижения оптимальных результатов A1 работает по инновационной U-образной траектории, которая полностью покрывает ваш газон для впечатляющей ровности и качества стрижки. Просторные дворы площадью до 1000 м? можно полностью обработать всего за 24 часа. ? Плавное, бесшовное кошение A1 перезаряжается сама, избавляя вас от беспокойства о низком заряде батареи. Когда заряд падает ниже 15%, эта умная газонокосилка автоматически возвращается на зарядную станцию, а затем возобновляет работу после полной зарядки, что делает ее особенно подходящей для больших дворов. ? Интуитивно понятное управление приложением Косить траву стало проще. Вам больше не придется контролировать весь процесс ухода за газоном. В приложении Dreamehome легко настройте все необходимые функции: кошение травы в режиме реального времени или по расписанию, зоны кошения травы или запретные зоны, а также временные или предустановленные зоны кошения травы. ? Легкая очистка Степень водонепроницаемости IPX6 означает, что вы можете легко промывать внешнюю поверхность и нижнюю часть робота-газонокосилки. ?? Оповещения о подъеме При поднятии A1 издает предупреждающий звук, а приложение Dreamehome немедленно отправляет предупреждение для интерактивной безопасности. ? Замена лезвий за считанные секунды Конструкция быстросъемных лезвий позволяет заменять лезвия бритвы без дополнительных инструментов. ? Расширенное определение дождя При обнаружении дождя A1 автоматически возвращается на зарядную станцию и возобновляет прерванную работу по кошению, когда дождь прекратится. ? Стабильное и непрерывное кошение травы Не беспокойтесь о низком уровне заряда аккумулятора: A1 подзаряжается автоматически. Когда уровень заряда аккумулятора опускается ниже 15%, этот интеллектуальный робот-газонокосилка автоматически возвращается на зарядную станцию, а затем возобновляет работу после полной зарядки, что особенно удобно при наличии больших газонов.