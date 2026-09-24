Газонокосилка Makita LM001GZ
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
да
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
62
Ширина скашивания
48
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 260 руб.
В наличии
Код товара: 722730
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
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63 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
да
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
62
Ширина скашивания
48
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
100
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.5
Вес, кг.
40
Описание товара Газонокосилка Makita LM001GZ
Аккумуляторная газонокосилка Makita LM001GZ предназначена для скашивания травы в целях поддержания аккуратного внешнего вида дворов, придорожных зон, скверов и парков. Относится к профессиональному классу, востребована в сфере ЖКХ. Также её нередко приобретают для ухода за придомовой территорией коттеджей или отдельных организаций. Работает от литий-ионных аккумуляторов на 40В.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
да
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
62
Ширина скашивания
48
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
100
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумулятора
5000
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная газонокосилка Makita LM001GZ предназначена для скашивания травы в целях поддержания аккуратного внешнего вида дворов, придорожных зон, скверов и парков. Относится к профессиональному классу, востребована в сфере ЖКХ. Также её нередко приобретают для ухода за придомовой территорией коттеджей или отдельных организаций. Работает от литий-ионных аккумуляторов на 40В.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды
Газонокосилка Makita LM001GZ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 63260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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