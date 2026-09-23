Газонокосилка бензиновая Champion LM5645
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
6
Мощность электрического двигателя, Вт
4400
Объём топливного бака, л
1
Объем травосборника, л
75
Ширина скашивания
56
Минимальная высота скашивания
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%37 540 руб. 51 863 руб.
В наличии
Код товара: 475411
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
37 540 руб. -28%
51 863 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
6
Мощность электрического двигателя, Вт
4400
Объём топливного бака, л
1
Объем травосборника, л
75
Ширина скашивания
56
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
80
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
560?1080?1770 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.61х0.46
Вес, кг.
44.65
Описание товара Газонокосилка бензиновая Champion LM5645
Газонокосилка Champion LM5645 предназначена для ухода за газоном на приусадебном участке. Имеет режим мульчирования, при котором трава измельчается и выбрасывается на лужайку в виде мельчайших частиц. Травосборник рассчитан на 75 литров отходов, что увеличивает продолжительность рабочего цикла. Привод на задние колеса позволяет экономить силы оператора в процессе работы. Рукоятка газонокосилки легко складывается для экономии места при хранении и транспортировке. Газонокосилка входит в перечень профессиональной техники Champion.
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
6
Мощность электрического двигателя, Вт
4400
Объём топливного бака, л
1
Объем травосборника, л
75
Ширина скашивания
56
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
80
Регулировка высоты скашивания
да
Развернуть
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
560?1080?1770 мм
Страна производитель
Китай
Газонокосилка Champion LM5645 предназначена для ухода за газоном на приусадебном участке. Имеет режим мульчирования, при котором трава измельчается и выбрасывается на лужайку в виде мельчайших частиц. Травосборник рассчитан на 75 литров отходов, что увеличивает продолжительность рабочего цикла. Привод на задние колеса позволяет экономить силы оператора в процессе работы. Рукоятка газонокосилки легко складывается для экономии места при хранении и транспортировке. Газонокосилка входит в перечень профессиональной техники Champion.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
Купить Газонокосилка бензиновая Champion LM5645 - по цене 37540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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