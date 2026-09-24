Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
53
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
100
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722729
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Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM538CT2 позволит получить истинное удовольствие от скашивания газона, никаких проводов и выхлопа.
Данная газонокосилка оснащена мощным двигателем, выдающим 860 Вт. Дека изготовлена из композитных материалов, что делает инструмент легким и маневренным. Рабочая ширина составляет 53 см.
Все колеса оснащены шариковыми подшипниками. Центральная регулировка высоты имеет 10 положений и регулируется от 20 мм до 100 мм.
Газонокосилка поддерживает четыре режима кошения (кошение, сбор, выброс назад и мульчирование).
Комбинированный травосборник оснащён индикатором заполнения и имеет объем 70 л.
Большая П-образная рукоятка позволяет управлять инструментом любой рукой. Складная рукоятка и отливы со стороны травосборника обеспечивает вертикальное хранение в зимний период.
При необходимости деку возможно помыть (мойкой высокого давления нельзя).
Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM538CT2 позволит получить истинное удовольствие от скашивания газона, никаких проводов и выхлопа.
Данная газонокосилка оснащена мощным двигателем, выдающим 860 Вт. Дека изготовлена из композитных материалов, что делает инструмент легким и маневренным. Рабочая ширина составляет 53 см.
Все колеса оснащены шариковыми подшипниками. Центральная регулировка высоты имеет 10 положений и регулируется от 20 мм до 100 мм.
Газонокосилка поддерживает четыре режима кошения (кошение, сбор, выброс назад и мульчирование).
Комбинированный травосборник оснащён индикатором заполнения и имеет объем 70 л.
Большая П-образная рукоятка позволяет управлять инструментом любой рукой. Складная рукоятка и отливы со стороны травосборника обеспечивает вертикальное хранение в зимний период.
При необходимости деку возможно помыть (мойкой высокого давления нельзя).
Газонокосилка Makita DLM538CT2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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