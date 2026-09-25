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Газонокосилка MaxPiler MLM-46S купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка MaxPiler MLM-46S

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Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 1
Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 2
Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 3
Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 4
Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 5
Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 6
Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 7
Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 8
Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 9
Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 10
Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 11
Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 12
Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
149 см3
Объём топливного бака, л
0.6
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
46
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 1
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 2
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 3
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 4
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 5
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 6
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 7
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 8
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 9
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 10
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 11
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 12
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-46S - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743085
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Рекомендуемая площадь обработки
1 500 м2
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
149 см3
Объём топливного бака, л
0.6
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
80
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
840х490х580 мм
Размеры в упаковке, см
84х58х49
Вес, кг.
29

Описание товара Газонокосилка MaxPiler MLM-46S

Газонокосилка бензиновая MLM-46S с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на относительно ровной площади малых и средних приусадебных участках - отличный помощник в уходе за газоном и садом. Самоходное движение c приводом на колеса позволяет прилагать меньше усилий, значительно облегчает работу и обеспечивает равномерное скашивание. Функционал 3в1 позволяет использовать газонокосилку в различных режимах - сбор травы в травосборник, мульчирование и боковой выброс травы. Газонокосилку отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку. Корпус косилки оснащен коннектором для подключения садового шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы. Мощный надежный двигатель, металлическая дека и большие колеса, обеспечивают длительную и комфортную эксплуатацию. 4-х тактный бензиновый двигатель обеспечивает высокую производительность и автономную работу в любом месте участка. Центральная регулировка высоты кошения позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от рельефа местности и высоты травы. Широкая эргономичная складная рукоятка обеспечивает комфортное кошение и удобство хранения и транспортировки.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические

Отзывы о товаре Газонокосилка MaxPiler MLM-46S




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MaxPiler
Рекомендуемая площадь обработки
1 500 м2
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
149 см3
Объём топливного бака, л
0.6
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
30
Развернуть
Максимальная высота скашивания
80
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
840х490х580 мм
Описание
Газонокосилка бензиновая MLM-46S с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на относительно ровной площади малых и средних приусадебных участках - отличный помощник в уходе за газоном и садом. Самоходное движение c приводом на колеса позволяет прилагать меньше усилий, значительно облегчает работу и обеспечивает равномерное скашивание. Функционал 3в1 позволяет использовать газонокосилку в различных режимах - сбор травы в травосборник, мульчирование и боковой выброс травы. Газонокосилку отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку. Корпус косилки оснащен коннектором для подключения садового шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы. Мощный надежный двигатель, металлическая дека и большие колеса, обеспечивают длительную и комфортную эксплуатацию. 4-х тактный бензиновый двигатель обеспечивает высокую производительность и автономную работу в любом месте участка. Центральная регулировка высоты кошения позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от рельефа местности и высоты травы. Широкая эргономичная складная рукоятка обеспечивает комфортное кошение и удобство хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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Отзывы


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