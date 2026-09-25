Газонокосилка MaxPiler MLM-46S
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка MaxPiler MLM-46S
Газонокосилка бензиновая MLM-46S с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на относительно ровной площади малых и средних приусадебных участках - отличный помощник в уходе за газоном и садом. Самоходное движение c приводом на колеса позволяет прилагать меньше усилий, значительно облегчает работу и обеспечивает равномерное скашивание. Функционал 3в1 позволяет использовать газонокосилку в различных режимах - сбор травы в травосборник, мульчирование и боковой выброс травы. Газонокосилку отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку. Корпус косилки оснащен коннектором для подключения садового шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы. Мощный надежный двигатель, металлическая дека и большие колеса, обеспечивают длительную и комфортную эксплуатацию. 4-х тактный бензиновый двигатель обеспечивает высокую производительность и автономную работу в любом месте участка. Центральная регулировка высоты кошения позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от рельефа местности и высоты травы. Широкая эргономичная складная рукоятка обеспечивает комфортное кошение и удобство хранения и транспортировки.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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