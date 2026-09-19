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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
100
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
79 020 руб.
113 075
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475402
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Описание товара Газонокосилка аккумуляторная Makita DLM462Z
Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM462Z – это самоходная модель, движущаяся со скоростью от 2.5 до 5.0 км/ч и позволяющая ухаживать за газонами на площади до 2200 кв. м. Техническое устройство весом 38 кг питается от двух аккумуляторов с суммарным напряжением 36 В емкостью 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5 А/ч, которые не включены в комплект поставки, как и устройство для их зарядки. Потребляемая мощность достигает показателя 1600 Вт. Электродвигатель бесщеточного типа позволяет выполнять на холостом ходу до 3300 об/мин. За один проход выполняется стрижка полосы шириной 46 см. Высота покоса устанавливается в диапазоне от 20 до 100 мм, а рабочая ширина – 43 см. Модель оборудована травосборником на 60 л.Основные преимущества: Модель оснащена мощным пластиковым корпусом, удобными подшипниковыми колесами и ручками-регуляторами для маневрирования. Удобная складная рукоятка способствует компактному хранению агрегата, а ручки для транспортировки – удобству его перемещения. Высота скашивания настраивается на одно из восьми положений. Легкое опорожнение контейнера для сбора травы достигается за счет системы его крепления. Встроенный индикатор сигнализирует о наполнении травосборника. Эффективное скашивание обеспечивается благодаря технологии 3Cut. Защита от влаги, пыли и мусора обеспечивается за счет технологии XPT. Модель оснащена функциями плавного пуска, торможения двигателя, а также электронной системой стабилизации. В ней предусмотрен Silence-режим, при котором обороты снижаются до 2 500 об/мин. Модель оборудована заглушкой для мульчирования. Комплектация: Газонокосилка Нож Крепеж Заглушка для мульчирования Травосборник Боковой желоб Упаковка
Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM462Z – это самоходная модель, движущаяся со скоростью от 2.5 до 5.0 км/ч и позволяющая ухаживать за газонами на площади до 2200 кв. м. Техническое устройство весом 38 кг питается от двух аккумуляторов с суммарным напряжением 36 В емкостью 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5 А/ч, которые не включены в комплект поставки, как и устройство для их зарядки. Потребляемая мощность достигает показателя 1600 Вт. Электродвигатель бесщеточного типа позволяет выполнять на холостом ходу до 3300 об/мин. За один проход выполняется стрижка полосы шириной 46 см. Высота покоса устанавливается в диапазоне от 20 до 100 мм, а рабочая ширина – 43 см. Модель оборудована травосборником на 60 л.Основные преимущества: Модель оснащена мощным пластиковым корпусом, удобными подшипниковыми колесами и ручками-регуляторами для маневрирования. Удобная складная рукоятка способствует компактному хранению агрегата, а ручки для транспортировки – удобству его перемещения. Высота скашивания настраивается на одно из восьми положений. Легкое опорожнение контейнера для сбора травы достигается за счет системы его крепления. Встроенный индикатор сигнализирует о наполнении травосборника. Эффективное скашивание обеспечивается благодаря технологии 3Cut. Защита от влаги, пыли и мусора обеспечивается за счет технологии XPT. Модель оснащена функциями плавного пуска, торможения двигателя, а также электронной системой стабилизации. В ней предусмотрен Silence-режим, при котором обороты снижаются до 2 500 об/мин. Модель оборудована заглушкой для мульчирования. Комплектация: Газонокосилка Нож Крепеж Заглушка для мульчирования Травосборник Боковой желоб Упаковка
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