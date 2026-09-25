Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE

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Характеристики
Самоходная
да
Мощность топливного двигателя, л.с.
5.5
Мощность электрического двигателя, Вт
4850
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
196 см3
Объём топливного бака, л
1.3
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
56
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743082
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Газонокосилка бензиновая MLM-56SE с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на относительно ровной площади малых и средних приусадебных участках - отличный помощник в уходе за газоном и садом.
Самоходное движение c приводом на колеса позволяет прилагать меньше усилий, значительно облегчает работу и обеспечивает равномерное скашивание.
Функционал 3в1 позволяет использовать газонокосилку в различных режимах - сбор травы в травосборник, мульчирование и боковой выброс травы.
Дополнительный электрический стартер дает возможность быстрого запуска двигателя, не прилагая усилий. Емкий литий-ионный аккумулятор обеспечивает большое количество запусков до подзарядки.
Газонокосилку отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку.
Корпус косилки оснащен коннектором для подключения садового шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы. Мощный надежный двигатель, металлическая дека и большие колеса, обеспечивают длительную и комфортную эксплуатацию.
4-х тактный бензиновый двигатель обеспечивает высокую производительность и автономную работу в любом месте участка.
Центральная регулировка высоты кошения позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от рельефа местности и высоты травы.
Широкая эргономичная складная рукоятка обеспечивает комфортное кошение и удобство хранения и транспортировки.
Газонокосилка бензиновая MLM-56SE с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на относительно ровной площади малых и средних приусадебных участках - отличный помощник в уходе за газоном и садом.
Самоходное движение c приводом на колеса позволяет прилагать меньше усилий, значительно облегчает работу и обеспечивает равномерное скашивание.
Функционал 3в1 позволяет использовать газонокосилку в различных режимах - сбор травы в травосборник, мульчирование и боковой выброс травы.
Дополнительный электрический стартер дает возможность быстрого запуска двигателя, не прилагая усилий. Емкий литий-ионный аккумулятор обеспечивает большое количество запусков до подзарядки.
Газонокосилку отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку.
Корпус косилки оснащен коннектором для подключения садового шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы. Мощный надежный двигатель, металлическая дека и большие колеса, обеспечивают длительную и комфортную эксплуатацию.
4-х тактный бензиновый двигатель обеспечивает высокую производительность и автономную работу в любом месте участка.
Центральная регулировка высоты кошения позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от рельефа местности и высоты травы.
Широкая эргономичная складная рукоятка обеспечивает комфортное кошение и удобство хранения и транспортировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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