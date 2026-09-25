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Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE

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Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 1
Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 2
Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 3
Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 4
Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 5
Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 6
Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
да
Мощность топливного двигателя, л.с.
5.5
Мощность электрического двигателя, Вт
4850
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
196 см3
Объём топливного бака, л
1.3
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
56
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 1
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 2
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 3
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 4
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 5
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 6
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743082
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Рекомендуемая площадь обработки
1 800 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Мощность топливного двигателя, л.с.
5.5
Мощность электрического двигателя, Вт
4850
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
196 см3
Объём топливного бака, л
1.3
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
56
Максимальная высота скашивания
80
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х61х51
Вес, кг.
41.8

Описание товара Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE

Газонокосилка бензиновая MLM-56SE с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на относительно ровной площади малых и средних приусадебных участках - отличный помощник в уходе за газоном и садом. Самоходное движение c приводом на колеса позволяет прилагать меньше усилий, значительно облегчает работу и обеспечивает равномерное скашивание. Функционал 3в1 позволяет использовать газонокосилку в различных режимах - сбор травы в травосборник, мульчирование и боковой выброс травы. Дополнительный электрический стартер дает возможность быстрого запуска двигателя, не прилагая усилий. Емкий литий-ионный аккумулятор обеспечивает большое количество запусков до подзарядки. Газонокосилку отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку. Корпус косилки оснащен коннектором для подключения садового шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы. Мощный надежный двигатель, металлическая дека и большие колеса, обеспечивают длительную и комфортную эксплуатацию. 4-х тактный бензиновый двигатель обеспечивает высокую производительность и автономную работу в любом месте участка. Центральная регулировка высоты кошения позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от рельефа местности и высоты травы. Широкая эргономичная складная рукоятка обеспечивает комфортное кошение и удобство хранения и транспортировки.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические

Отзывы о товаре Газонокосилка MaxPiler MLM-56SE




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MaxPiler
Рекомендуемая площадь обработки
1 800 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Мощность топливного двигателя, л.с.
5.5
Мощность электрического двигателя, Вт
4850
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
196 см3
Объём топливного бака, л
1.3
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
56
Развернуть
Максимальная высота скашивания
80
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка бензиновая MLM-56SE с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на относительно ровной площади малых и средних приусадебных участках - отличный помощник в уходе за газоном и садом. Самоходное движение c приводом на колеса позволяет прилагать меньше усилий, значительно облегчает работу и обеспечивает равномерное скашивание. Функционал 3в1 позволяет использовать газонокосилку в различных режимах - сбор травы в травосборник, мульчирование и боковой выброс травы. Дополнительный электрический стартер дает возможность быстрого запуска двигателя, не прилагая усилий. Емкий литий-ионный аккумулятор обеспечивает большое количество запусков до подзарядки. Газонокосилку отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку. Корпус косилки оснащен коннектором для подключения садового шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы. Мощный надежный двигатель, металлическая дека и большие колеса, обеспечивают длительную и комфортную эксплуатацию. 4-х тактный бензиновый двигатель обеспечивает высокую производительность и автономную работу в любом месте участка. Центральная регулировка высоты кошения позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от рельефа местности и высоты травы. Широкая эргономичная складная рукоятка обеспечивает комфортное кошение и удобство хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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Отзывы


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