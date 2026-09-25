Газонокосилка Maxpiler MLM-41M
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Характеристики
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Мощность электрического двигателя, Вт
2000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
132 см3
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743083
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Характеристики
Бренд
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Мощность электрического двигателя, Вт
2000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
132 см3
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
700х403х530 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х53х40
Вес, кг.
17
Описание товара Газонокосилка Maxpiler MLM-41M
Газонокосилка бензиновая MLM-41M отличный помощник в уходе за газоном и садом. Благодаря мощному двигателю, широкой деке и большим колесам, она подходит для кошения травы на больших площадях. Мощный 4-х тактный бензиновый двигатель избавляет от необходимости готовить топливную смесь, обеспечивает высокую производительность и автономную работу в любом месте участка. Центральная регулировка высоты кошения позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от рельефа местности и высоты травы. Широкая эргономичная складная рукоятка обеспечивает комфортное кошение и удобство хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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Бренд
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Мощность электрического двигателя, Вт
2000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
132 см3
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Развернуть
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
700х403х530 мм
Страна производитель
Китай
Газонокосилка бензиновая MLM-41M отличный помощник в уходе за газоном и садом. Благодаря мощному двигателю, широкой деке и большим колесам, она подходит для кошения травы на больших площадях. Мощный 4-х тактный бензиновый двигатель избавляет от необходимости готовить топливную смесь, обеспечивает высокую производительность и автономную работу в любом месте участка. Центральная регулировка высоты кошения позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от рельефа местности и высоты травы. Широкая эргономичная складная рукоятка обеспечивает комфортное кошение и удобство хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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