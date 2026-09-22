Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность электрического двигателя, Вт
740
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
43
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732555
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Характеристики
Бренд
Мощность электрического двигателя, Вт
740
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
43
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х51х45
Вес, кг.
22
Описание товара Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт
Центральная регулировка высоты среза (8 фиксированных положений) — настройка без инструмента, быстро и удобно. Мульчирующая насадка — измельчает траву и равномерно распределяет её по газону (удерживает влагу и удобряет почву). Травосборник 50 л — снижает частоту остановок для очистки; мягкий материал облегчает выгрузку. Регулируемая рукоятка — подстраивается под рост пользователя. Вертикальное хранение — экономит место (нажимная планка без инструмента).
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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Бренд
Мощность электрического двигателя, Вт
740
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
43
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
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Страна производитель
Китай
Центральная регулировка высоты среза (8 фиксированных положений) — настройка без инструмента, быстро и удобно. Мульчирующая насадка — измельчает траву и равномерно распределяет её по газону (удерживает влагу и удобряет почву). Травосборник 50 л — снижает частоту остановок для очистки; мягкий материал облегчает выгрузку. Регулируемая рукоятка — подстраивается под рост пользователя. Вертикальное хранение — экономит место (нажимная планка без инструмента).
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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