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Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510

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Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 1
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 2
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 3
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 4
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 5
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 6
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 7
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 8
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
6.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
175 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
70
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 220 руб. 
Начислим 468 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612762
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Загружаем...
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Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510
29 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
6.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
175 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х59х47
Вес, кг.
34.5

Описание товара Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510

Самоходная бензиновая газонокосилка ЗУБР 510 мм, 6.5 л.с. ГБС-510 используется для стрижки густой растительности на садовых и придомовых участках. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, что обеспечивает автономную работу в любой части участка. За счет привода на задние колеса для передвижения газонокосилки необходимы минимальные усилия, что облегчает управление и ускоряет процесс работы. Высота скоса регулируется централизовано с помощью специального рычага, он позволяет выбрать необходимую из семи позиций.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
6.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
175 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
51
Развернуть
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Описание
Самоходная бензиновая газонокосилка ЗУБР 510 мм, 6.5 л.с. ГБС-510 используется для стрижки густой растительности на садовых и придомовых участках. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, что обеспечивает автономную работу в любой части участка. За счет привода на задние колеса для передвижения газонокосилки необходимы минимальные усилия, что облегчает управление и ускоряет процесс работы. Высота скоса регулируется централизовано с помощью специального рычага, он позволяет выбрать необходимую из семи позиций.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 29220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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