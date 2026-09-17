Газонокосилка бензиновая Champion LMH5640
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
5
Мощность электрического двигателя, Вт
3700
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
160 куб. см
Объём топливного бака, л
0.9
Травосборник в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%33 530 руб. 43 375 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 77290
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
5
Мощность электрического двигателя, Вт
3700
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
160 куб. см
Объём топливного бака, л
0.9
Травосборник в комплекте
нет
Ширина скашивания
60
Минимальная высота скашивания
38
Максимальная высота скашивания
76
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х56х52
Вес, кг.
32.1
Описание товара Газонокосилка бензиновая Champion LMH5640
Газонокосилка Champion LMH5640 - двухколесный бензиновый агрегат для обработки участков с высокой травой и бурьяном. Модель отличается хорошей проходимостью. В качестве режущего элемента используется леска толщиной 4 мм. Двигатель объемом 160 куб.см обеспечивает мощность 5 л.с. Ширина покоса составляет 59.9 см. Возможна регулировка высоты скоса. Рукоятка регулируется под рост пользователя, что способствует комфортной работе. Газонокосилка входит в перечень профессиональной техники Champion.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
5
Мощность электрического двигателя, Вт
3700
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
160 куб. см
Объём топливного бака, л
0.9
Травосборник в комплекте
нет
Ширина скашивания
60
Развернуть
Минимальная высота скашивания
38
Максимальная высота скашивания
76
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Газонокосилка Champion LMH5640 - двухколесный бензиновый агрегат для обработки участков с высокой травой и бурьяном. Модель отличается хорошей проходимостью. В качестве режущего элемента используется леска толщиной 4 мм. Двигатель объемом 160 куб.см обеспечивает мощность 5 л.с. Ширина покоса составляет 59.9 см. Возможна регулировка высоты скоса. Рукоятка регулируется под рост пользователя, что способствует комфортной работе. Газонокосилка входит в перечень профессиональной техники Champion.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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