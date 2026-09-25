Газонокосилка Maxpiler MLM-41S
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Характеристики
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Мощность электрического двигателя, Вт
0
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
132 см?
Объём топливного бака, л
1.2
Объем травосборника, л
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743084
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Характеристики
Бренд
Рекомендуемая площадь обработки
1 500 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Мощность электрического двигателя, Вт
0
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
132 см?
Объём топливного бака, л
1.2
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
403х530х700 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х53х40
Вес, кг.
40
Описание товара Газонокосилка Maxpiler MLM-41S
Самоходная, мощная и функциональная модель. Большой травосборник и широкий диапазон высот кошения для уборки садов, высокой травы и стеблей. Обеспечивает ровный срез при минимальных физических усилиях. Газонокосилку не нужно переносить, поднимать, ремни не натирают, не нужно наклоняться и напрягать спину. Одна из самых производительных газонокосилок в нашем каталоге, благодаря мощности 4 л.с. и 4-х тактному двигателю. Модель MLM-41S оснащена несколькими функциями: мульчирование, задний выброс, сбор в травосборник. Удобный инструмент для качественного результата.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Рекомендуемая площадь обработки
1 500 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Мощность электрического двигателя, Вт
0
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
132 см?
Объём топливного бака, л
1.2
Объем травосборника, л
45
Развернуть
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
403х530х700 мм
Страна производитель
Китай
Самоходная, мощная и функциональная модель. Большой травосборник и широкий диапазон высот кошения для уборки садов, высокой травы и стеблей. Обеспечивает ровный срез при минимальных физических усилиях. Газонокосилку не нужно переносить, поднимать, ремни не натирают, не нужно наклоняться и напрягать спину. Одна из самых производительных газонокосилок в нашем каталоге, благодаря мощности 4 л.с. и 4-х тактному двигателю. Модель MLM-41S оснащена несколькими функциями: мульчирование, задний выброс, сбор в травосборник. Удобный инструмент для качественного результата.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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