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Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт

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Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 1
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 2
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 3
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 4
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 5
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 6
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 7
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 8
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 9
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 10
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 11
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 12
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 13
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 14
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 15
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 16
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 17
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 18
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 19
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 20
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 21
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 22
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 23
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 24
Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность электрического двигателя
740
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 1
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 2
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 3
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 4
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 5
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 6
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 7
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 8
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 9
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 10
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 11
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 12
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 13
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 14
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 15
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 16
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 17
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 18
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 19
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 20
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 21
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 22
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 23
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 24
  • Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732553
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Характеристики

Бренд
Makita
Мощность электрического двигателя
740
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки, мм
142x45x102 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х51х40
Вес, кг.
18

Описание товара Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт

Газонокосилка Makita – это надежное и эффективное устройство для ухода за вашим садом, обеспечивающее легкость и удобство работы. С весом в 15,4 кг эта модель демонстрирует отличную маневренность, что делает её идеальной для использования на участках с разнообразным ландшафтом. Вместительный травосборник объемом 40 литров позволяет минимизировать время, затрачиваемое на его очистку, и сосредоточиться на процессе кошения. Газонокосилка работает от аккумулятора, что обеспечивает бесшумность и отсутствие выбросов при работе. Ширина скашивания составляет 38 см, что позволяет эффективно обрабатывать как большие, так и небольшие площади. Электрический двигатель мощностью 740 Вт обеспечивает стабильную и высокую производительность. Регулируемая высота скашивания в диапазоне от 20 до 75 мм позволяет настроить газонокосилку под индивидуальные потребности вашего участка, а функция мульчирования способствует улучшению состояния газона, превращая скошенную траву в натуральное удобрение. Газонокосилка Makita производится в Китае, что подтверждает её соответствие высоким международным стандартам качества. Этот инструмент станет отличным выбором для тех, кто ищет баланс между мощностью, мобильностью и экологичной эксплуатацией.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт




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Характеристики
Бренд
Makita
Мощность электрического двигателя
740
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Развернуть
Габариты без упаковки, мм
142x45x102 см
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка Makita – это надежное и эффективное устройство для ухода за вашим садом, обеспечивающее легкость и удобство работы. С весом в 15,4 кг эта модель демонстрирует отличную маневренность, что делает её идеальной для использования на участках с разнообразным ландшафтом. Вместительный травосборник объемом 40 литров позволяет минимизировать время, затрачиваемое на его очистку, и сосредоточиться на процессе кошения. Газонокосилка работает от аккумулятора, что обеспечивает бесшумность и отсутствие выбросов при работе. Ширина скашивания составляет 38 см, что позволяет эффективно обрабатывать как большие, так и небольшие площади. Электрический двигатель мощностью 740 Вт обеспечивает стабильную и высокую производительность. Регулируемая высота скашивания в диапазоне от 20 до 75 мм позволяет настроить газонокосилку под индивидуальные потребности вашего участка, а функция мульчирования способствует улучшению состояния газона, превращая скошенную траву в натуральное удобрение. Газонокосилка Makita производится в Китае, что подтверждает её соответствие высоким международным стандартам качества. Этот инструмент станет отличным выбором для тех, кто ищет баланс между мощностью, мобильностью и экологичной эксплуатацией.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, Самоходные
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Отзывы


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