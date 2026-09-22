Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт
Газонокосилка Makita – это надежное и эффективное устройство для ухода за вашим садом, обеспечивающее легкость и удобство работы. С весом в 15,4 кг эта модель демонстрирует отличную маневренность, что делает её идеальной для использования на участках с разнообразным ландшафтом. Вместительный травосборник объемом 40 литров позволяет минимизировать время, затрачиваемое на его очистку, и сосредоточиться на процессе кошения. Газонокосилка работает от аккумулятора, что обеспечивает бесшумность и отсутствие выбросов при работе. Ширина скашивания составляет 38 см, что позволяет эффективно обрабатывать как большие, так и небольшие площади. Электрический двигатель мощностью 740 Вт обеспечивает стабильную и высокую производительность. Регулируемая высота скашивания в диапазоне от 20 до 75 мм позволяет настроить газонокосилку под индивидуальные потребности вашего участка, а функция мульчирования способствует улучшению состояния газона, превращая скошенную траву в натуральное удобрение. Газонокосилка Makita производится в Китае, что подтверждает её соответствие высоким международным стандартам качества. Этот инструмент станет отличным выбором для тех, кто ищет баланс между мощностью, мобильностью и экологичной эксплуатацией.
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