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Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p)

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Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 1
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 2
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 3
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 4
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 5
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 6
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 7
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 8
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 9
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 10
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 11
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 12
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 13
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 14
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 15
Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
6.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
175 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
70
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 070 руб. 
Начислим 418 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658392
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Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p)
26 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
6.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
175 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Габариты без упаковки, мм
820x575x420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х57х50
Вес, кг.
30.2

Описание товара Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p)

Самоходная бензиновая газонокосилка STEHER GLM-510p служит для ухода за газонами на садовых и придомовых территориях. Модель оснащена бензиновым двигателем, что дает возможность обрабатывать отдаленные участки. За счет привода на колеса для передвижения газонокосилки необходимы минимальные усилия, что облегчает управление и ускоряет процесс работы. Складная рукоятка позволяет экономить место при транспортировке и хранении инструмента.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
6.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
175 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
51
Развернуть
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Габариты без упаковки, мм
820x575x420
Страна производитель
Китай
Описание
Самоходная бензиновая газонокосилка STEHER GLM-510p служит для ухода за газонами на садовых и придомовых территориях. Модель оснащена бензиновым двигателем, что дает возможность обрабатывать отдаленные участки. За счет привода на колеса для передвижения газонокосилки необходимы минимальные усилия, что облегчает управление и ускоряет процесс работы. Складная рукоятка позволяет экономить место при транспортировке и хранении инструмента.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM-510p) - по цене 26070 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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