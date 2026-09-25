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Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л (58804) купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л (58804)

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Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 1
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 2
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 3
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 4
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 5
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 6
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 7
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 8
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 9
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 10
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 11
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 12
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 13
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 14
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 15
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 16
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 17
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 18
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 19
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 20
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 21
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 22
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 23
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 24
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 25
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 26
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 27
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 28
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 29
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 30
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 31
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 32
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 33
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 34
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 35
Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
51
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 20
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 21
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 22
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 23
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 24
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 25
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 26
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 27
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 28
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 29
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 30
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 31
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 32
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 33
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 34
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 35
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 910 руб. 
Начислим 399 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737263
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Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л (58804)
24 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Рекомендуемая площадь обработки
3 700 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
1510х560х115 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х58х53
Вес, кг.
42

Описание товара Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л (58804)

Бензиновая газонокосилка Denzel GLR-510SP-K 58804 с приводом на колеса обеспечивает ширину прохода 51 см. Используется для скашивания травы на загородном участке, спортплощадке, в парке. Двигатель объемом 180 см? и мощностью 4,5 л.с. обеспечивает высокую эффективность работы. 8-ступенчатая настройка высоты скашивания в диапазоне 25-70 мм позволяет создавать любой тип газона: спортивный, мягкий, партерный или обыкновенный.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л (58804)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Рекомендуемая площадь обработки
3 700 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
51
Развернуть
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
1510х560х115 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая газонокосилка Denzel GLR-510SP-K 58804 с приводом на колеса обеспечивает ширину прохода 51 см. Используется для скашивания травы на загородном участке, спортплощадке, в парке. Двигатель объемом 180 см? и мощностью 4,5 л.с. обеспечивает высокую эффективность работы. 8-ступенчатая настройка высоты скашивания в диапазоне 25-70 мм позволяет создавать любой тип газона: спортивный, мягкий, партерный или обыкновенный.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л (58804) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 24910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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