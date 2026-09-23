Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л
Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL поможет ухаживать за газоном, с ее использованием можно быстро подстричь траву на участке. При приобретении этой техники учитывайте максимальную обрабатываемую ей площадь – 500 м2. Способов выброса травы два – задний или в травосборник на 40 литров. Емкость для отходов изготовлена из пластика, она без проблем очищается после окончания работы. Газонокосилка Patriot CM 435XL питается от аккумулятора. С ней поставляется батарея с напряжением 40 В. Аккумулятор литий-ионного типа, он долго не теряет эффективную емкость. Также покупатель получает зарядное устройство для быстрого пополнения АКБ. Автономное питание – гарантия полной свободы перемещения с газонокосилкой по участку. Созданная защита от перегрузок снижает вероятность поломки оборудования. Благодаря ей повышается надежность техники. Рукоятка у газонокосилки складывается, за счет чего оборудование комфортно хранить. Ее высота без проблем регулируется для адаптации под оператора. Ширина скашивания у газонокосилки – 37 см, а высота выставляется от 2.5 до 7.5 см.
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