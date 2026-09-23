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Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л

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Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 1
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 2
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 3
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 4
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 5
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 6
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 7
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 8
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 9
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 10
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 11
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 12
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 13
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 14
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 15
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
4000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 1
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 2
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 3
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 4
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 5
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 6
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 7
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 8
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 9
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 10
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 11
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 12
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 13
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 14
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 15
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
21 910 руб.  48 436 руб. 
Начислим 351 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475372
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л
21 910 руб. -55%
48 436 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
200 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
4000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Габариты без упаковки, мм
770x490x425 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х50х43
Вес, кг.
22

Описание товара Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л

Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL поможет ухаживать за газоном, с ее использованием можно быстро подстричь траву на участке. При приобретении этой техники учитывайте максимальную обрабатываемую ей площадь – 500 м2. Способов выброса травы два – задний или в травосборник на 40 литров. Емкость для отходов изготовлена из пластика, она без проблем очищается после окончания работы. Газонокосилка Patriot CM 435XL питается от аккумулятора. С ней поставляется батарея с напряжением 40 В. Аккумулятор литий-ионного типа, он долго не теряет эффективную емкость. Также покупатель получает зарядное устройство для быстрого пополнения АКБ. Автономное питание – гарантия полной свободы перемещения с газонокосилкой по участку. Созданная защита от перегрузок снижает вероятность поломки оборудования. Благодаря ей повышается надежность техники. Рукоятка у газонокосилки складывается, за счет чего оборудование комфортно хранить. Ее высота без проблем регулируется для адаптации под оператора. Ширина скашивания у газонокосилки – 37 см, а высота выставляется от 2.5 до 7.5 см.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора

Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
200 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
4000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Развернуть
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Габариты без упаковки, мм
770x490x425 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL поможет ухаживать за газоном, с ее использованием можно быстро подстричь траву на участке. При приобретении этой техники учитывайте максимальную обрабатываемую ей площадь – 500 м2. Способов выброса травы два – задний или в травосборник на 40 литров. Емкость для отходов изготовлена из пластика, она без проблем очищается после окончания работы. Газонокосилка Patriot CM 435XL питается от аккумулятора. С ней поставляется батарея с напряжением 40 В. Аккумулятор литий-ионного типа, он долго не теряет эффективную емкость. Также покупатель получает зарядное устройство для быстрого пополнения АКБ. Автономное питание – гарантия полной свободы перемещения с газонокосилкой по участку. Созданная защита от перегрузок снижает вероятность поломки оборудования. Благодаря ей повышается надежность техники. Рукоятка у газонокосилки складывается, за счет чего оборудование комфортно хранить. Ее высота без проблем регулируется для адаптации под оператора. Ширина скашивания у газонокосилки – 37 см, а высота выставляется от 2.5 до 7.5 см.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - по цене 21890 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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