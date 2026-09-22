Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт
Газонокосилка Makita – это надежное и удобное устройство, разработанное для эффективного ухода за вашим садом. Эта аккумуляторная газонокосилка весом всего 12 кг обеспечивает легкость в управлении и транспортировке. Она оснащена мощным электрическим двигателем с мощностью 450 Вт, который питается от аккумулятора с емкостью 5000 мА·ч, обеспечивая длительное время работы без необходимости постоянной подзарядки. Максимальная высота скашивания составляет 750 мм, а минимальная – 20 мм, что позволяет адаптировать устройство к любым условиям и типам газона. Регулировка высоты скашивания делает процесс настройки особенно удобным. Газонокосилка оснащена 33-сантиметровым режущим механизмом, что оптимально для быстрого и качественного кошения. В комплекте предусмотрен травосборник объемом 30 литров, который позволяет собрать значительное количество скошенной травы, поддерживая ваш газон в аккуратном виде. Также имеется функция мульчирования, что позволяет использовать скошенную траву в качестве удобрения, улучшая качество почвы. Газонокосилка Makita не является самоходной, что обеспечивает более тщательный контроль процесса кошения. Частота вращения шпинделя достигает 4300 об/мин, обеспечивая эффективное кошение даже в условиях густой и высокой травы. Изготовленная в Китае под брендом Makita, эта газонокосилка сочетает в себе качество и инновации. Она идеально подходит для использования на средних и небольших участках, предлагая удобство и профессиональное качество кошения без лишних усилий.
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