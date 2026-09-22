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Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт

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Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт - фото 1
Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт - фото 2
Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт - фото 3
Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт - фото 4
Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
4300
Мощность электрического двигателя, Вт
450
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
750
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт - фото 1
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт - фото 2
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт - фото 3
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт - фото 4
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732563
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Характеристики

Бренд
Makita
Рекомендуемая площадь обработки
450 м2
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
4300
Мощность электрического двигателя, Вт
450
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
750
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х48х41
Вес, кг.
16

Описание товара Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт

Газонокосилка Makita – это надежное и удобное устройство, разработанное для эффективного ухода за вашим садом. Эта аккумуляторная газонокосилка весом всего 12 кг обеспечивает легкость в управлении и транспортировке. Она оснащена мощным электрическим двигателем с мощностью 450 Вт, который питается от аккумулятора с емкостью 5000 мА·ч, обеспечивая длительное время работы без необходимости постоянной подзарядки. Максимальная высота скашивания составляет 750 мм, а минимальная – 20 мм, что позволяет адаптировать устройство к любым условиям и типам газона. Регулировка высоты скашивания делает процесс настройки особенно удобным. Газонокосилка оснащена 33-сантиметровым режущим механизмом, что оптимально для быстрого и качественного кошения. В комплекте предусмотрен травосборник объемом 30 литров, который позволяет собрать значительное количество скошенной травы, поддерживая ваш газон в аккуратном виде. Также имеется функция мульчирования, что позволяет использовать скошенную траву в качестве удобрения, улучшая качество почвы. Газонокосилка Makita не является самоходной, что обеспечивает более тщательный контроль процесса кошения. Частота вращения шпинделя достигает 4300 об/мин, обеспечивая эффективное кошение даже в условиях густой и высокой травы. Изготовленная в Китае под брендом Makita, эта газонокосилка сочетает в себе качество и инновации. Она идеально подходит для использования на средних и небольших участках, предлагая удобство и профессиональное качество кошения без лишних усилий.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт




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Характеристики
Бренд
Makita
Рекомендуемая площадь обработки
450 м2
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
4300
Мощность электрического двигателя, Вт
450
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
750
Регулировка высоты скашивания
да
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Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка Makita – это надежное и удобное устройство, разработанное для эффективного ухода за вашим садом. Эта аккумуляторная газонокосилка весом всего 12 кг обеспечивает легкость в управлении и транспортировке. Она оснащена мощным электрическим двигателем с мощностью 450 Вт, который питается от аккумулятора с емкостью 5000 мА·ч, обеспечивая длительное время работы без необходимости постоянной подзарядки. Максимальная высота скашивания составляет 750 мм, а минимальная – 20 мм, что позволяет адаптировать устройство к любым условиям и типам газона. Регулировка высоты скашивания делает процесс настройки особенно удобным. Газонокосилка оснащена 33-сантиметровым режущим механизмом, что оптимально для быстрого и качественного кошения. В комплекте предусмотрен травосборник объемом 30 литров, который позволяет собрать значительное количество скошенной травы, поддерживая ваш газон в аккуратном виде. Также имеется функция мульчирования, что позволяет использовать скошенную траву в качестве удобрения, улучшая качество почвы. Газонокосилка Makita не является самоходной, что обеспечивает более тщательный контроль процесса кошения. Частота вращения шпинделя достигает 4300 об/мин, обеспечивая эффективное кошение даже в условиях густой и высокой травы. Изготовленная в Китае под брендом Makita, эта газонокосилка сочетает в себе качество и инновации. Она идеально подходит для использования на средних и небольших участках, предлагая удобство и профессиональное качество кошения без лишних усилий.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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Отзывы


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