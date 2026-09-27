Описание товара Газонокосилка бензиновая Champion LM5131

Газонокосилка бензиновая Champion LM 5131 - такой агрегат является современным устройством для стрижки травы любого качества на участках площадью до 500 кв.м. Важным преимуществом устройства является его самоходность. Используя эту функцию, можно перенести основную часть нагрузки с оператора на технику. Большие колеса и особенный рисунок протектора обеспечивают модели отменную проходимость и сцепление с поверхностью. Прибор собран на базе одноцилиндрового двигателя мощностью 4.1 л.с. Объем двигателя в 173 куб.см. позволяет быть уверенным в отличной производительности при работе в любых условиях. Ширина дорожки, которую может обработать бензиновая газонокосилка Champion LM 5131 за один проход, составляет 51 см. Этот универсальный показатель означает, что устройством можно остричь весь участок за короткое время. При том будет легко добраться до труднодоступных мест. Высоту скашивания можно регулировать в промежутке от 25 до 77 мм. Обрезки могут складываться в травосборник или отправляться на газон через боковое отверстие. Травосборник вмещает до 50 л. отходов и надежно удерживает их там до момента опорожнения резервуара. В топливный бак вмещается до 1 литра бензина. Такой объем позволит долгое время работать, не останавливаясь на дозаправку. Вес машины составляет 35,5 кг, но при условии самоходности этот показатель не имеет особенного значения. Высококачественные материалы, из которых изготовлены детали машины, в сочетании с отличной сборкой значительно продлевают срок полезной эксплуатации модели. Специальная обработка металлических частей конструкции убережет их от коррозии и от преждевременного выхода из строя. При грамотном использовании и своевременном ТО такая газонокосилка прослужит долгие годы. Покупка такого устройств станет полезным вложением средств для обладателя участка земли.