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Газонокосилка бензиновая Champion LM5131 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая Champion LM5131

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Газонокосилка бензиновая Champion LM5131 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Champion LM5131 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Мощность электрического двигателя
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.1
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM5131 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM5131 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
24 400 руб.  34 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55531
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Мощность электрического двигателя
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.1
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х56х52
Вес, кг.
39

Описание товара Газонокосилка бензиновая Champion LM5131

Газонокосилка бензиновая Champion LM 5131 - такой агрегат является современным устройством для стрижки травы любого качества на участках площадью до 500 кв.м. Важным преимуществом устройства является его самоходность. Используя эту функцию, можно перенести основную часть нагрузки с оператора на технику. Большие колеса и особенный рисунок протектора обеспечивают модели отменную проходимость и сцепление с поверхностью. Прибор собран на базе одноцилиндрового двигателя мощностью 4.1 л.с. Объем двигателя в 173 куб.см. позволяет быть уверенным в отличной производительности при работе в любых условиях. Ширина дорожки, которую может обработать бензиновая газонокосилка Champion LM 5131 за один проход, составляет 51 см. Этот универсальный показатель означает, что устройством можно остричь весь участок за короткое время. При том будет легко добраться до труднодоступных мест. Высоту скашивания можно регулировать в промежутке от 25 до 77 мм. Обрезки могут складываться в травосборник или отправляться на газон через боковое отверстие. Травосборник вмещает до 50 л. отходов и надежно удерживает их там до момента опорожнения резервуара. В топливный бак вмещается до 1 литра бензина. Такой объем позволит долгое время работать, не останавливаясь на дозаправку. Вес машины составляет 35,5 кг, но при условии самоходности этот показатель не имеет особенного значения. Высококачественные материалы, из которых изготовлены детали машины, в сочетании с отличной сборкой значительно продлевают срок полезной эксплуатации модели. Специальная обработка металлических частей конструкции убережет их от коррозии и от преждевременного выхода из строя. При грамотном использовании и своевременном ТО такая газонокосилка прослужит долгие годы. Покупка такого устройств станет полезным вложением средств для обладателя участка земли.



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Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Champion LM5131




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Мощность электрического двигателя
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.1
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Развернуть
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка бензиновая Champion LM 5131 - такой агрегат является современным устройством для стрижки травы любого качества на участках площадью до 500 кв.м. Важным преимуществом устройства является его самоходность. Используя эту функцию, можно перенести основную часть нагрузки с оператора на технику. Большие колеса и особенный рисунок протектора обеспечивают модели отменную проходимость и сцепление с поверхностью. Прибор собран на базе одноцилиндрового двигателя мощностью 4.1 л.с. Объем двигателя в 173 куб.см. позволяет быть уверенным в отличной производительности при работе в любых условиях. Ширина дорожки, которую может обработать бензиновая газонокосилка Champion LM 5131 за один проход, составляет 51 см. Этот универсальный показатель означает, что устройством можно остричь весь участок за короткое время. При том будет легко добраться до труднодоступных мест. Высоту скашивания можно регулировать в промежутке от 25 до 77 мм. Обрезки могут складываться в травосборник или отправляться на газон через боковое отверстие. Травосборник вмещает до 50 л. отходов и надежно удерживает их там до момента опорожнения резервуара. В топливный бак вмещается до 1 литра бензина. Такой объем позволит долгое время работать, не останавливаясь на дозаправку. Вес машины составляет 35,5 кг, но при условии самоходности этот показатель не имеет особенного значения. Высококачественные материалы, из которых изготовлены детали машины, в сочетании с отличной сборкой значительно продлевают срок полезной эксплуатации модели. Специальная обработка металлических частей конструкции убережет их от коррозии и от преждевременного выхода из строя. При грамотном использовании и своевременном ТО такая газонокосилка прослужит долгие годы. Покупка такого устройств станет полезным вложением средств для обладателя участка земли.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
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