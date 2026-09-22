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Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт

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Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт - фото 1
Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт - фото 2
Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт - фото 3
Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт - фото 4
Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт - фото 5
Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка роторная
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3700
Мощность электрического двигателя, Вт
620
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт - фото 1
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт - фото 2
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт - фото 3
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт - фото 4
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт - фото 5
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732562
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Газонокосилка роторная
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3700
Мощность электрического двигателя, Вт
620
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х48х40
Вес, кг.
16.5

Описание товара Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт

Газонокосилка Makita — это надежное и функциональное устройство, разработанное для легкого и эффективного ухода за газонами. С весом в 14,2 кг и питанием от мощного Li-Ion аккумулятора емкостью 6000 мА·ч, эта модель обеспечивает длительную автономную работу и свободу передвижения без привязки к электросети. Максимальная высота скашивания достигает 75 мм, что позволяет справляться даже с высокими зарослями, а минимальная в 20 мм подходит для придания газону аккуратного и ухоженного вида. Ширина скашивания составляет 38 см, что оптимально для средних по размеру участков. Газонокосилка оснащена регулируемой системой высоты скашивания, которая позволяет легко подстроить ее под ваши нужды. При мощности двигателя в 620 Вт и частоте вращения шпинделя в 3700 об/мин агрегат обеспечивает высокую производительность и качество стрижки. Одним из важных преимуществ данного устройства является функция мульчирования, которая способствует улучшению состояния газона путем измельчения и распределения скошенной травы в качестве естественного удобрения. Объем травосборника в 40 литров помогает минимизировать частоту его опустошения и увеличить эффективность процесса. Газонокосилка не является самоходной, что позволяет операторам полностью контролировать процесс кошения и маневрировать с максимальной точностью. Модель произведена в Китае под брендом Makita, который славится своим качеством и инновационными решениями на рынке электроинструментов.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Газонокосилка роторная
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3700
Мощность электрического двигателя, Вт
620
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Развернуть
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6000
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка Makita — это надежное и функциональное устройство, разработанное для легкого и эффективного ухода за газонами. С весом в 14,2 кг и питанием от мощного Li-Ion аккумулятора емкостью 6000 мА·ч, эта модель обеспечивает длительную автономную работу и свободу передвижения без привязки к электросети. Максимальная высота скашивания достигает 75 мм, что позволяет справляться даже с высокими зарослями, а минимальная в 20 мм подходит для придания газону аккуратного и ухоженного вида. Ширина скашивания составляет 38 см, что оптимально для средних по размеру участков. Газонокосилка оснащена регулируемой системой высоты скашивания, которая позволяет легко подстроить ее под ваши нужды. При мощности двигателя в 620 Вт и частоте вращения шпинделя в 3700 об/мин агрегат обеспечивает высокую производительность и качество стрижки. Одним из важных преимуществ данного устройства является функция мульчирования, которая способствует улучшению состояния газона путем измельчения и распределения скошенной травы в качестве естественного удобрения. Объем травосборника в 40 литров помогает минимизировать частоту его опустошения и увеличить эффективность процесса. Газонокосилка не является самоходной, что позволяет операторам полностью контролировать процесс кошения и маневрировать с максимальной точностью. Модель произведена в Китае под брендом Makita, который славится своим качеством и инновационными решениями на рынке электроинструментов.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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Отзывы


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