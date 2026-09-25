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Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX (58837) купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX (58837)

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Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 1
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 2
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 3
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 4
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 5
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 6
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 7
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 8
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 9
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 10
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 11
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 12
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 13
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 14
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 15
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 16
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 17
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 18
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 19
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 20
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 21
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 22
Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
145 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
46
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 20
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 21
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 22
  • Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 210 руб. 
Начислим 292 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737267
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Загружаем...
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Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX (58837)
18 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
145 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х56х38
Вес, кг.
28

Описание товара Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX (58837)

Бензиновая газонокосилка MTX GL46SP-K представляет собой надежное решение для ухода за газоном. Оснащенная четырехтактным двигателем объемом 145 куб.см и мощностью 3.5 л.с., она обеспечивает эффективное скашивание травы шириной 46 см. Центральная регулировка высоты скашивания позволяет выбрать один из семи режимов, от 25 до 75 мм, что делает ее универсальной для различных типов газонов. Комбинированный травосборник объемом 50 литров позволяет собирать значительное количество травы, а функция мульчирования способствует улучшению состояния почвы. Металлический и пластиковый корпус обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Прямой привод на нож упрощает эксплуатацию, а большие задние колеса способствуют легкому передвижению по участку. Емкость топливного бака 0.8 литра обеспечивает продолжительную работу без частых заправок.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX (58837)




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Характеристики
Бренд
MTX
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
145 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Развернуть
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая газонокосилка MTX GL46SP-K представляет собой надежное решение для ухода за газоном. Оснащенная четырехтактным двигателем объемом 145 куб.см и мощностью 3.5 л.с., она обеспечивает эффективное скашивание травы шириной 46 см. Центральная регулировка высоты скашивания позволяет выбрать один из семи режимов, от 25 до 75 мм, что делает ее универсальной для различных типов газонов. Комбинированный травосборник объемом 50 литров позволяет собирать значительное количество травы, а функция мульчирования способствует улучшению состояния почвы. Металлический и пластиковый корпус обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Прямой привод на нож упрощает эксплуатацию, а большие задние колеса способствуют легкому передвижению по участку. Емкость топливного бака 0.8 литра обеспечивает продолжительную работу без частых заправок.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные
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Отзывы


Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX (58837) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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