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Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л. Denzel купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л. Denzel

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Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 1
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 2
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 3
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 4
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 5
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 6
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 7
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 8
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 9
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 10
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 11
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 12
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 13
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 14
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 15
Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 1
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 2
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 3
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 4
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 5
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 6
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 7
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 8
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 9
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 10
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 11
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 12
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 13
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 14
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 15
  • Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л.// Denzel - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652752
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Размеры в упаковке, см
95х80х50
Вес, кг.
17

Описание товара Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л. Denzel

Электрическая газонокосилка Denzel GM-2000 96618 используется при уходе за газонами и лужайками.



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Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров., травосб. 45 л. Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Описание
Электрическая газонокосилка Denzel GM-2000 96618 используется при уходе за газонами и лужайками.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Отзывы


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