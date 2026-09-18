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Газонокосилка Champion LM4622 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка Champion LM4622

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Газонокосилка Champion LM4622 - фото 1
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 2
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 3
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 4
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 5
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 6
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 7
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 8
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 9
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 10
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 11
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 12
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 13
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 14
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 15
Газонокосилка Champion LM4622 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Мощность электрического двигателя, Вт
2600
Объём топливного бака, л
0.8
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 1
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 2
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 3
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 4
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 5
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 6
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 7
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 8
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 9
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 10
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 11
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 12
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 13
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 14
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 15
  • Газонокосилка Champion LM4622 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
20 710 руб.  30 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265147
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Мощность электрического двигателя, Вт
2600
Объём топливного бака, л
0.8
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
51х116х164 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х57х43
Вес, кг.
33.76

Описание товара Газонокосилка Champion LM4622

Газонокосилка Champion LM 4622 – легкая сверх тихая бензиновая газонокосилка известного китайского бренда Champion. Косилка оборудована четырехтактным бензиновым мотором с верхним расположением клапанов и вертикальным валом. Небольшая мощность косилки в 3 лошадиные силы, является достаточной, так как у косилки нет привода на колеса, и вся мощность идет на вращение стального двухлопастного ножа. Для удобства запуска, двигатель оборудован примером подкачки топлива напрямую в карбюратор, позволяя завести косилку одним рывком кик стартера. У косилки присутствуют большие задние колеса для удобства передвижения по заросшему или неровному газону. Не смотря на отсутствие хода, косилка обладает полным функционалом относительно режимов кошения. Газонокосилка Champion LM 4622 поставляется с мульчирующим комплектом и патрубком бокового выброса, а так же большим комбинированным травосборником. Корпус газонокосилки сделан из прочного стального листа прошедшего антикоррозийную обработку и окрашенного в фирменный черный цвет. Регулировка высоты кошения производится одним стальным рычагом централизованно. При выборе высоты кошения можно выставить одну из 7ми фиксированных позиций. Травосборник косилки выполнен из ударопрочного пластика и не гниющей синтетической материи, хорошо пропускающей воздушный поток. Косилка может работать в режиме садового пылесоса, собирая с участка опавшую листву и прочий садовый мусор. Газонокосилка Champion LM 4622 подходит для окашивания небольших и средних по площади газонов не более 15 соток.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка Champion LM4622




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Мощность электрического двигателя, Вт
2600
Объём топливного бака, л
0.8
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Развернуть
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
51х116х164 см
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка Champion LM 4622 – легкая сверх тихая бензиновая газонокосилка известного китайского бренда Champion. Косилка оборудована четырехтактным бензиновым мотором с верхним расположением клапанов и вертикальным валом. Небольшая мощность косилки в 3 лошадиные силы, является достаточной, так как у косилки нет привода на колеса, и вся мощность идет на вращение стального двухлопастного ножа. Для удобства запуска, двигатель оборудован примером подкачки топлива напрямую в карбюратор, позволяя завести косилку одним рывком кик стартера. У косилки присутствуют большие задние колеса для удобства передвижения по заросшему или неровному газону. Не смотря на отсутствие хода, косилка обладает полным функционалом относительно режимов кошения. Газонокосилка Champion LM 4622 поставляется с мульчирующим комплектом и патрубком бокового выброса, а так же большим комбинированным травосборником. Корпус газонокосилки сделан из прочного стального листа прошедшего антикоррозийную обработку и окрашенного в фирменный черный цвет. Регулировка высоты кошения производится одним стальным рычагом централизованно. При выборе высоты кошения можно выставить одну из 7ми фиксированных позиций. Травосборник косилки выполнен из ударопрочного пластика и не гниющей синтетической материи, хорошо пропускающей воздушный поток. Косилка может работать в режиме садового пылесоса, собирая с участка опавшую листву и прочий садовый мусор. Газонокосилка Champion LM 4622 подходит для окашивания небольших и средних по площади газонов не более 15 соток.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные
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