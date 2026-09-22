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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, без АКБ (LMS), самоходная (ГКЛ-4050) купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, без АКБ (LMS), самоходная (ГКЛ-4050)

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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, без АКБ (LMS), самоходная (ГКЛ-4050)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
50
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720571
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
50
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х56х42
Вес, кг.
27.4

Описание товара Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, без АКБ (LMS), самоходная (ГКЛ-4050)

Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопах – теперь вы можете наслаждаться процессом ухода за газоном в полной тишине и комфорте. Эта высокопроизводительная самоходная модель предназначена для тех, кто требует максимальной эффективности и надежности. С её внушительной мощностью и продуманной системой управления, она справится с любыми задачами по уходу за газоном, обеспечивая комфорт и легкость в эксплуатации для пользователей любого уровня подготовки. Мощный BRUSHLESS двигатель справится с любой травой, а умная система SmartCut автоматически подстраивает обороты под густоту травы, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Газонокосилка также предлагает режим мульчирования, который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона, возвращая питательные вещества обратно в почву.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, без АКБ (LMS), самоходная (ГКЛ-4050)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
50
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопах – теперь вы можете наслаждаться процессом ухода за газоном в полной тишине и комфорте. Эта высокопроизводительная самоходная модель предназначена для тех, кто требует максимальной эффективности и надежности. С её внушительной мощностью и продуманной системой управления, она справится с любыми задачами по уходу за газоном, обеспечивая комфорт и легкость в эксплуатации для пользователей любого уровня подготовки. Мощный BRUSHLESS двигатель справится с любой травой, а умная система SmartCut автоматически подстраивает обороты под густоту травы, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Газонокосилка также предлагает режим мульчирования, который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона, возвращая питательные вещества обратно в почву.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Доставка
Отзывы


Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, без АКБ (LMS), самоходная (ГКЛ-4050) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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