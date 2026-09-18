Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004)
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка роторная
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность электрического двигателя
2940
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Объем топливного двигателя
150 куб.см.
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%20 310 руб. 28 488 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217740
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка роторная
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность электрического двигателя
2940
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Объем топливного двигателя
150 куб.см.
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
7.5
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Размеры в упаковке, см
67х56х52
Вес, кг.
29.86
Описание товара Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004)
Бензиновая газонокосилка Patriot PT 42LS является самоходной моделью, поэтому ее использование для выкашивания озелененных территорий площадью до 1200 кв. метров не потребует от вас значительных усилий. Она выкашивает за один проход полосу шириной 410 мм и поддерживает регулировку высоты скашивания от 25 мм до 75 мм. Скошенная трава накапливается в съемном травосборнике объемом 40 литров. Травосборник изготавливается из ткани и пластика, чтобы вам не составило труда освободить его при заполнении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка роторная
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность электрического двигателя
2940
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Объем топливного двигателя
150 куб.см.
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Развернуть
Максимальная высота скашивания
7.5
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Бензиновая газонокосилка Patriot PT 42LS является самоходной моделью, поэтому ее использование для выкашивания озелененных территорий площадью до 1200 кв. метров не потребует от вас значительных усилий. Она выкашивает за один проход полосу шириной 410 мм и поддерживает регулировку высоты скашивания от 25 мм до 75 мм. Скошенная трава накапливается в съемном травосборнике объемом 40 литров. Травосборник изготавливается из ткани и пластика, чтобы вам не составило труда освободить его при заполнении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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