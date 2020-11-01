Газонокосилка электрическая Huter ELM-1800

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Газонокосилка электрическая
|Высота, см
|45.5
|Длина, см
|65
|Максимальная высота скашивания
|5.5 см
|Минимальная высота скашивания
|2.8 см
|Мощность электрического двигателя
|1800 Вт
|Питание электрического двигателя
|от сети
|Ширина скашивания
|42 см
|Ширина, см
|42
|Травосборник в комплекте
|есть
|Объем травосборника, л
|45
|Вес, кг
|22
|Регулировка высоты скашивания
|есть
|Самоходная
|нет
|Функция мульчирования
|нет
|Общие характеристики
|Тип
|газонокосилка
|Ширина скашивания
|42 см
|Скорость вращения ножа
|до 3200 об./мин
|Травосборник
|есть, жесткий, объем 45 л
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Высота скашивания
|28-55 мм
|Регулировка высоты скашивания
|есть, число уровней - 3
|Выброс травы
|в травосборник
|Двигатель
|Тип двигателя
|электрический
|Работа от аккумулятора
|нет
|Мощность
|1800 Вт
|Конструкция
|Ручка
|складная с регулируемой высотой
|Материал корпуса
|пластик
|Количество колес
|четырехколесная
|Материал колесных дисков
|пластик
|Дополнительная информация
|Комплектация
|травосборник, диск/нож
|Габариты
|Вес
|22 кг
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