Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 880 руб.
В наличии
Код товара: 612758
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14 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
700х490х390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х47х35
Вес, кг.
18.9
Описание товара Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400
Бензиновая газонокосилка ЗУБР 400 мм, 2.5 л.с. ГБ-400 – облегченная модель для стрижки густой растительности на садовых и придомовых территориях. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, он обеспечивает автономную работу в любой части участка. Ручка с мягкой накладкой обеспечивает надежный хват и комфорт в процессе работы. Для экономии места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
40
Развернуть
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
700х490х390
Страна производитель
Китай
Бензиновая газонокосилка ЗУБР 400 мм, 2.5 л.с. ГБ-400 – облегченная модель для стрижки густой растительности на садовых и придомовых территориях. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, он обеспечивает автономную работу в любой части участка. Ручка с мягкой накладкой обеспечивает надежный хват и комфорт в процессе работы. Для экономии места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - стоимость товара 14880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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