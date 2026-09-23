Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%12 740 руб. 22 640 руб.
В наличии
Код товара: 475421
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Загружаем...
12 740 руб. -44%
22 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 200 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
35
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
420х950х1100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х46х35
Вес, кг.
18
Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401
Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 40 512109401 - агрегат для ухода за газоном на частном участке. Комбинированный травосборник объемом 35 л отличается простотой опустошения. Удобство использования. Регулируемая от 35 до 65 мм высота скашивания позволяет подстригать газон на любую необходимую высоту. Для компактности хранения и транспортировки предусмотрена складная рукоятка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 200 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Развернуть
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
35
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
420х950х1100
Страна производитель
Китай
Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 40 512109401 - агрегат для ухода за газоном на частном участке. Комбинированный травосборник объемом 35 л отличается простотой опустошения. Удобство использования. Регулируемая от 35 до 65 мм высота скашивания позволяет подстригать газон на любую необходимую высоту. Для компактности хранения и транспортировки предусмотрена складная рукоятка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - купить по цене 12740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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