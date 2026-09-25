Газонокосилка бензиновая GLD-460-K, 150 см3, 46 см, 50 л// Denzel (58814)
Оригинальный товар
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Характеристики
Самоходная
да
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Мощность электрического двигателя, Вт
2575
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 690 руб.
В наличии
Код товара: 737265
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15 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Мощность электрического двигателя, Вт
2575
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
147х63х112 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х56х42
Вес, кг.
31
Описание товара Газонокосилка бензиновая GLD-460-K, 150 см3, 46 см, 50 л// Denzel (58814)
Преимущества газонокосилки GLD-460-K: 3 в 1 — боковой выброс, мульчирование и сбор в травосборник. Простая регулировка высоты скашивания — достаточно установить рычаг в нужное положение. Контроль количества травы в травосборнике — специальный индикатор позволяет оценить степень его наполненности. Быстрая очистка — удалить остатки травы и частиц грязи с внутренней поверхности деки можно под напором воды, подключив шланг к специальному штуцеру при помощи быстросъемного коннектора. Несложное обслуживание — воздушный фильтр легко извлекается для очистки или замены.
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Бренд
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Мощность электрического двигателя, Вт
2575
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
46
Развернуть
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
147х63х112 мм
Страна производитель
Китай
Преимущества газонокосилки GLD-460-K: 3 в 1 — боковой выброс, мульчирование и сбор в травосборник. Простая регулировка высоты скашивания — достаточно установить рычаг в нужное положение. Контроль количества травы в травосборнике — специальный индикатор позволяет оценить степень его наполненности. Быстрая очистка — удалить остатки травы и частиц грязи с внутренней поверхности деки можно под напором воды, подключив шланг к специальному штуцеру при помощи быстросъемного коннектора. Несложное обслуживание — воздушный фильтр легко извлекается для очистки или замены.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
Газонокосилка бензиновая GLD-460-K, 150 см3, 46 см, 50 л// Denzel (58814) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 15690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GLD-460-K, 150 см3, 46 см, 50 л// Denzel (58814)