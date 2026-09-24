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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, 1 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-2035-41) купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, 1 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-2035-41)

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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, 1 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-2035-41)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
35
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 370 руб. 
Начислим 230 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720566
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, 1 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-2035-41)
14 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
35
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1.05х0.38
Вес, кг.
10.3

Описание товара Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, 1 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-2035-41)

Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопных газах – теперь вы можете наслаждаться уходом за газоном в тишине и комфорте. Эта легкая и маневренная модель идеально подходит для любого пользователя, особенно для женщин, благодаря своему небольшому весу и простоте в управлении. Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстраивает обороты двигателя в зависимости от густоты травы, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Складная рукоятка и компактный дизайн позволяют удобно хранить газонокосилку в любое время года, а пластиковый травосборник легко очищается с помощью моющих средств. Откройте для себя новый уровень комфорта и эффективности!



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора

Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, 1 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-2035-41)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
35
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Страна производитель
Китай
Описание
Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопных газах – теперь вы можете наслаждаться уходом за газоном в тишине и комфорте. Эта легкая и маневренная модель идеально подходит для любого пользователя, особенно для женщин, благодаря своему небольшому весу и простоте в управлении. Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстраивает обороты двигателя в зависимости от густоты травы, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Складная рукоятка и компактный дизайн позволяют удобно хранить газонокосилку в любое время года, а пластиковый травосборник легко очищается с помощью моющих средств. Откройте для себя новый уровень комфорта и эффективности!


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, 1 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-2035-41) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14370 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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