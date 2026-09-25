Газонокосилка бензиновая GL41-K, 127 см3, 41 см, 40 л// MTX (58836)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
127 см3
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 330 руб.
В наличии
Код товара: 737266
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
127 см3
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х51х41
Вес, кг.
25
Описание товара Газонокосилка бензиновая GL41-K, 127 см3, 41 см, 40 л// MTX (58836)
Бензиновая газонокосилка MTX GL41-K представляет собой надежное решение для ухода за газоном в домашних условиях. Оснащенная четырехтактным двигателем объемом 127 куб.см, она обеспечивает мощность в 3 л.с., что позволяет эффективно справляться с задачами по скашиванию травы. Ширина скашивания составляет 41 см, а высота регулируется в пяти режимах от 25 до 75 мм, что позволяет адаптировать работу к различным условиям. Комбинированный травосборник объемом 40 литров обеспечивает удобство в сборе травы. Корпус из металла и пластика гарантирует долговечность, а задний выброс травы упрощает процесс уборки. Газонокосилка оснащена термозащитой и большими задними колесами, что обеспечивает стабильность и маневренность.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные
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Бренд
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
127 см3
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
41
Развернуть
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Бензиновая газонокосилка MTX GL41-K представляет собой надежное решение для ухода за газоном в домашних условиях. Оснащенная четырехтактным двигателем объемом 127 куб.см, она обеспечивает мощность в 3 л.с., что позволяет эффективно справляться с задачами по скашиванию травы. Ширина скашивания составляет 41 см, а высота регулируется в пяти режимах от 25 до 75 мм, что позволяет адаптировать работу к различным условиям. Комбинированный травосборник объемом 40 литров обеспечивает удобство в сборе травы. Корпус из металла и пластика гарантирует долговечность, а задний выброс травы упрощает процесс уборки. Газонокосилка оснащена термозащитой и большими задними колесами, что обеспечивает стабильность и маневренность.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные
Газонокосилка бензиновая GL41-K, 127 см3, 41 см, 40 л// MTX (58836) – стоимость товара 12330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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