Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
170 куб. см
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%18 080 руб. 29 248 руб.
В наличии
Код товара: 475424
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 080 руб. -38%
29 248 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
170 куб. см
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
55
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
550х960х1120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х56х49
Вес, кг.
33
Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005
Газонокосилка предназначена для выполнения работ по кошению на приусадебных и дачных участках, в парках и садах, поддержания газонов в опрятном виде, на обочинах дорог и аналогичных территориях с травянистым покрытием. Газонокосилка удобна и проста в эксплуатации. Работа с ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при ее использовании необходимы определенные навыки. ВНИМАНИЕ! Используйте газонокосилку только по её прямому назначению. Применение в иных целях может привести к серьёзной травме.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
170 куб. см
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
55
Ширина скашивания
46
Развернуть
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
550х960х1120
Страна производитель
Китай
Газонокосилка предназначена для выполнения работ по кошению на приусадебных и дачных участках, в парках и садах, поддержания газонов в опрятном виде, на обочинах дорог и аналогичных территориях с травянистым покрытием. Газонокосилка удобна и проста в эксплуатации. Работа с ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при ее использовании необходимы определенные навыки. ВНИМАНИЕ! Используйте газонокосилку только по её прямому назначению. Применение в иных целях может привести к серьёзной травме.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - стоимость товара 18080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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