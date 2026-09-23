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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005

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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 11
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 12
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 13
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 14
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 15
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 16
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 17
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 18
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 19
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
170 куб. см
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
55
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
18 080 руб.  29 248 руб. 
Начислим 290 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005
18 080 руб. -38%
29 248 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
170 куб. см
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
55
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
550х960х1120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х56х49
Вес, кг.
33

Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005

Газонокосилка предназначена для выполнения работ по кошению на приусадебных и дачных участках, в парках и садах, поддержания газонов в опрятном виде, на обочинах дорог и аналогичных территориях с травянистым покрытием. Газонокосилка удобна и проста в эксплуатации. Работа с ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при ее использовании необходимы определенные навыки. ВНИМАНИЕ! Используйте газонокосилку только по её прямому назначению. Применение в иных целях может привести к серьёзной травме.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
170 куб. см
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
55
Ширина скашивания
46
Развернуть
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
550х960х1120
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка предназначена для выполнения работ по кошению на приусадебных и дачных участках, в парках и садах, поддержания газонов в опрятном виде, на обочинах дорог и аналогичных территориях с травянистым покрытием. Газонокосилка удобна и проста в эксплуатации. Работа с ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при ее использовании необходимы определенные навыки. ВНИМАНИЕ! Используйте газонокосилку только по её прямому назначению. Применение в иных целях может привести к серьёзной травме.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - стоимость товара 18080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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