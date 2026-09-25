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Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л

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Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 1
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 2
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 3
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 4
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 5
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 6
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 7
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 8
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 9
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 10
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 11
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 12
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 13
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 14
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 15
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 16
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 17
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 18
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
2850
Мощность топливного двигателя, л.с.
3
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
141 см?
Объём топливного бака, л
0.9
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 740 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745481
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л
14 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2850
Мощность топливного двигателя, л.с.
3
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
141 см?
Объём топливного бака, л
0.9
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х56х46
Вес, кг.
24.23

Описание товара Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л

Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л



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Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MTX
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2850
Мощность топливного двигателя, л.с.
3
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
141 см?
Объём топливного бака, л
0.9
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
46
Развернуть
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 л - данный товар вы можете купить по цене 14740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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