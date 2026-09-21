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Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305

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Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 1
Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 2
Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 3
Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 4
Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 5
Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 6
Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 1
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 2
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 3
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 4
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 5
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 6
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701980
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Размеры в упаковке, см
71х40х39
Вес, кг.
10.37

Описание товара Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305

Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305



Теги товара: Li-Ion

Отзывы о товаре Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Описание
Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305


Теги товара: Li-Ion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm OLM1833B 5133004305 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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