Описание товара Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт

Газонокосилка электрическая Bosch UniversalRotak 34-405 поможет быстро и легко преобразить ваш сад и регулярно ухаживать за приусадебным участком без особых хлопот. По сравнению с бензиновой, эта электрическая газонокосилка тише в работе, легче по весу, не требует топлива, не источает неприятных запахов: отличный выбор для регулярного ухода за газоном на участках, где соседи живут близко друг к другу. Благодаря питанию от сети вам не нужно ждать зарядки — просто подключаете косилку к розетке и работаете столько, сколько нужно. Роторная газонокосилка обеспечивает равномерное скашивание и подходит для большинства загородных участков. Вращающаяся в горизонтальной плоскости режущая система имеет защиту от камней и пней и справится даже с плотной и густой травой. Несамоходный тип передвижения отлично подходит для ухода за газоном на ровных площадках и небольших территориях, дает максимальный контроль при работе и легкость в управлении. В качестве режущего элемента используется роторный нож, который обеспечивает равномерное и ровное скашивание даже толстых стеблей и хорошо подходит для регулярной стрижки газона любой густоты. Функция регулировки высоты скашивания поможет подобрать оптимальную высоту стрижки в зависимости от типа газона, рельефа участка и сезона. Компактная модель с шириной скашивания 30-35 см позволит вам маневрировать даже в ограниченном пространстве и подходит для небольших участков площадью до 5 соток. Скошенная трава собирается в травосборник — газон остаётся чистым, а вам не нужно убирать остатки вручную. Собранную массу можно использовать как мульчу на грядках или сделать из неё компост. Объем травосборника до 45 л оптимален для дачи или газона среднего размера — он не утяжеляет косилку и достаточно вместительный для нескольких проходов без остановок для его опустошения. Удобные ручки для транспортировки помогут без труда перенести косилку к месту работ, к машине или убрать ее на хранение. Благодаря складной ручке вам будет удобно хранить косилку даже в маленьком сарае, а при перевозке в багажнике автомобиля инструмент не займет много места. С защитой от перегрузки вам не нужно волноваться о преждевременных поломках двигателя и дорогостоящем ремонте. Система автоматически отключает мотор при превышении температуры, что продлевает срок службы устройства.