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Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка электрическая Makita ELM4120

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Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 1
Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 2
Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 3
Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 4
Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 5
Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 6
Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 7
Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 8
Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 9
Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
  • Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 1
  • Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 2
  • Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 3
  • Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 4
  • Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 5
  • Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 6
  • Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 7
  • Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 8
  • Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 9
  • Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
17 690 руб.  23 049 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 338756
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Размеры в упаковке, см
78х50х40
Вес, кг.
25.8

Описание товара Газонокосилка электрическая Makita ELM4120

Газонокосилка Makita ELM4120 предназначена для газонов площадью до 600 кв.м. Высоту рукоятки можно отрегулировать под пользователя любого роста. Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 20 до 75 мм. Количество положений скашивания - 7. Травосборник, рассчитанный на 45 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения.

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Makita ELM4120




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Описание
Газонокосилка Makita ELM4120 предназначена для газонов площадью до 600 кв.м. Высоту рукоятки можно отрегулировать под пользователя любого роста. Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 20 до 75 мм. Количество положений скашивания - 7. Травосборник, рассчитанный на 45 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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