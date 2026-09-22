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Видеокамера HiWatch DS-T233 (3.6mm) купить с доставкой в Москве
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Видеокамера HiWatch DS-T233 (3.6mm)

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Видеокамера HiWatch DS-T233 (3.6mm) - фото 1
Видеокамера HiWatch DS-T233 (3.6mm) - фото 2
Видеокамера HiWatch DS-T233 (3.6mm) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Видеокамера HiWatch DS-T233 (3.6mm) - фото 1
  • Видеокамера HiWatch DS-T233 (3.6mm) - фото 2
  • Видеокамера HiWatch DS-T233 (3.6mm) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731763
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Видеокамера HiWatch DS-T233 (3.6mm)

Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и широкий функционал для защиты вашего объекта. Эта купольная камера выполнена в белом цвете и идеально подходит для установки на улице благодаря своему климатическому исполнению, обеспечивая работу в температурном диапазоне от -40 до +60 °С. Камера оснащена матрицей с разрешением 2 мегапикселя, что позволяет получать четкое изображение в формате Full HD (1920x1080 пикселей). Наличие цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает качественную съемку в условиях сложного освещения, а функция день/ночь автоматически переключает режимы в зависимости от уровня освещенности, гарантируя отличное качество изображения в любое время суток. ИК-подсветка с дальностью действия до 40 метров обеспечивает видимость в темноте, расширяя возможности ночного наблюдения. Камера не поддерживает Wi-Fi и карты памяти, но оснащена портом RJ-45 для надежного подключения к сети через кабель. Легкая и компактная, с весом всего 0,24 кг, камера HiWatch проста в установке и идеальна для мониторинга уличных пространств, обеспечивая безопасность и спокойствие благодаря высокотехнологичному подходу бренда HiWatch к видеонаблюдению.

Отзывы о товаре Видеокамера HiWatch DS-T233 (3.6mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и широкий функционал для защиты вашего объекта. Эта купольная камера выполнена в белом цвете и идеально подходит для установки на улице благодаря своему климатическому исполнению, обеспечивая работу в температурном диапазоне от -40 до +60 °С. Камера оснащена матрицей с разрешением 2 мегапикселя, что позволяет получать четкое изображение в формате Full HD (1920x1080 пикселей). Наличие цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает качественную съемку в условиях сложного освещения, а функция день/ночь автоматически переключает режимы в зависимости от уровня освещенности, гарантируя отличное качество изображения в любое время суток. ИК-подсветка с дальностью действия до 40 метров обеспечивает видимость в темноте, расширяя возможности ночного наблюдения. Камера не поддерживает Wi-Fi и карты памяти, но оснащена портом RJ-45 для надежного подключения к сети через кабель. Легкая и компактная, с весом всего 0,24 кг, камера HiWatch проста в установке и идеальна для мониторинга уличных пространств, обеспечивая безопасность и спокойствие благодаря высокотехнологичному подходу бренда HiWatch к видеонаблюдению.
Самовывоз
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Отзывы


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