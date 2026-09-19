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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B2-25 2.8мм белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B2-25 2.8мм белый

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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B2-25 2.8мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 520 руб.  3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359440
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
600

Описание товара Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B2-25 2.8мм белый

FE-MHD-B2-25 цилиндрическая, универсальная, мультиформатная (AHD, TVI, CVI, CVBS) видеокамера с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.9 Sony Exmor CMOS IMX323 с сенсором. Разрешение 1920 х 1080, 2D/3D DNR, UTC, DWDR, объектив f=2.8 мм., ИК подсветка до 25, питание DC12В, IP-66.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B2-25 2.8мм белый




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Описание
FE-MHD-B2-25 цилиндрическая, универсальная, мультиформатная (AHD, TVI, CVI, CVBS) видеокамера с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.9 Sony Exmor CMOS IMX323 с сенсором. Разрешение 1920 х 1080, 2D/3D DNR, UTC, DWDR, объектив f=2.8 мм., ИК подсветка до 25, питание DC12В, IP-66.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B2-25 2.8мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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