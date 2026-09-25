Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM)
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для высококачественного уличного видеонаблюдения. Оснащенная матрицей 4 МПикс., она обеспечивает четкое изображение с разрешением 2590х1520 пикселей, что позволяет детально фиксировать все важные моменты. Камера выполнена в прочном цилиндрическом корпусе белого цвета, который гармонично впишется в любой экстерьер. Благодаря степени защиты IP67, камера выдерживает неблагоприятные погодные условия, что делает ее идеальной для использования на улице. Функция день/ночь обеспечивает качественную работу камеры в любых условиях освещения, а встроенная ИК подсветка значительно расширяет диапазон видимости в темное время суток. Поддержка питания PoE облегчает процесс установки и настройки, снижая количество необходимых кабелей, а наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное интернет-соединение. Камера также поддерживает карты памяти microSD объемом до 4 ГБ, что позволит хранить необходимые записи локально. Для более качественного изображения при сложных условиях освещения устройство оснащено цифровым WDR (широким динамическим диапазоном). Видеокамера HiWatch сочетает в себе передовые технологии и надежность, обеспечивая безопасность и спокойствие за счет круглосуточного наблюдения.
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