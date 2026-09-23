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Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм

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Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 1
Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 2
Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 3
Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 4
Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 5
Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 6
Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 7
Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 8
Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 9
Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304х1296
ИК подсветка
да
Микрофон
да
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  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 2
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 3
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 4
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 5
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 6
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 7
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 8
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 9
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558115
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304х1296
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
18х16х8
Вес, г.
313

Описание товара Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм

IP-камера TP-Link Tapo C110 устанавливается в помещении и позволяет фиксировать записи в формате H.264 в разрешении 2304x1296. В этом заслуга матрицы CMOS с поддержкой 3 Мп, которая лежит в основе устройства. Камера снимает со скоростью 15 кадров/с и допускает запись видео в облако или на карту памяти. При поддержке Wi-Fi TP-Link Tapo C110 можно синхронизировать с мобильным устройством, что открывает доступ к приложению Tapo. Через него можно управлять функциями камеры, задавать необходимые настройки. Встроенная ИК-подсветка будет освещать пространство в радиусе 9 м, что обеспечивает ночное видение. Запись происходит по срабатыванию датчика движения. Удобство пользования обеспечивает возможность настройки Push-уведомлений, которые будут приходить на смартфон при обнаружении движений. Активация охранного режима допускает световую и звуковую сигнализацию, что позволяет спугнуть незваных гостей, напугать их. Модель содержит встроенный микрофон и динамик, поэтому запись будет фиксироваться со звуком.

Отзывы о товаре Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304х1296
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Описание
IP-камера TP-Link Tapo C110 устанавливается в помещении и позволяет фиксировать записи в формате H.264 в разрешении 2304x1296. В этом заслуга матрицы CMOS с поддержкой 3 Мп, которая лежит в основе устройства. Камера снимает со скоростью 15 кадров/с и допускает запись видео в облако или на карту памяти. При поддержке Wi-Fi TP-Link Tapo C110 можно синхронизировать с мобильным устройством, что открывает доступ к приложению Tapo. Через него можно управлять функциями камеры, задавать необходимые настройки. Встроенная ИК-подсветка будет освещать пространство в радиусе 9 м, что обеспечивает ночное видение. Запись происходит по срабатыванию датчика движения. Удобство пользования обеспечивает возможность настройки Push-уведомлений, которые будут приходить на смартфон при обнаружении движений. Активация охранного режима допускает световую и звуковую сигнализацию, что позволяет спугнуть незваных гостей, напугать их. Модель содержит встроенный микрофон и динамик, поэтому запись будет фиксироваться со звуком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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