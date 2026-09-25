Видеокамера Tiandy TC-C34QN 2ENA-28 цилиндрическая, 4Мп, 2560x1440@30, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xRJ-4
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
В наличии
Код товара: 731895
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х8
Вес, г.
300
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C34QN 2ENA-28 цилиндрическая, 4Мп, 2560x1440@30, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xRJ-4
IP-камера TC-C34QN 2GNA-28 Tiandy представляет современное решение для видеонаблюдения с высоким разрешением и интеллектуальными функциями. Устройство оснащено сенсором 1/3" CMOS при диафрагме F1.6, обеспечивающим съемку в 4Мп с разрешением 2560?1440@30fps. Сжатие видео осуществляется через S+265 как уникальный кодек Tiandy, а также H.265/H.264B/H.264M/H.264H для оптимизации хранения данных. Минимальная освещенность в цвете достигает 0.02Lux@(F1.6, AGC ON), а в черно-белом режиме - 0Lux с ИК-подсветкой. Дальность ИК-подсветки составляет до 30 м.
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Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
IP-камера TC-C34QN 2GNA-28 Tiandy представляет современное решение для видеонаблюдения с высоким разрешением и интеллектуальными функциями. Устройство оснащено сенсором 1/3" CMOS при диафрагме F1.6, обеспечивающим съемку в 4Мп с разрешением 2560?1440@30fps. Сжатие видео осуществляется через S+265 как уникальный кодек Tiandy, а также H.265/H.264B/H.264M/H.264H для оптимизации хранения данных. Минимальная освещенность в цвете достигает 0.02Lux@(F1.6, AGC ON), а в черно-белом режиме - 0Lux с ИК-подсветкой. Дальность ИК-подсветки составляет до 30 м.
Видеокамера Tiandy TC-C34QN 2ENA-28 цилиндрическая, 4Мп, 2560x1440@30, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xRJ-4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C34QN 2ENA-28 цилиндрическая, 4Мп, 2560x1440@30, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xRJ-4