Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200 (C) 2.8-2.8мм цветная корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200 (C) 2.8-2.8мм цветная корп.:белый
Видеокамера IP HIKVISION HiWatch DS-I200 (C) может использоваться для наблюдения внутри и снаружи помещений. Она имеет надежный пыле- и влагонепроницаемый корпус, который не нуждается в обогреве в случае работ при низких температурах. Она может колебаться от -40 до +60 градусов. Используется стандарт защищенности IP67. Устройство оснащено объективом 2.8 мм и матрицей Progressive Scan CMOS с разрешением 1920х1080. Видеокамера IP HIKVISION HiWatch DS-I200 (C) имеет ИК-подсветку, дальность действия которой составляет 30 м. При ярком уличном освещении камера может работать, передавая цветную картинку, без выхода на режим «ночь».
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