Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL)
Видеокамера Xiaomi — это высококачественное устройство для видеонаблюдения, выполненное в современном и стильном белом корпусе. Идеальная для установки внутри помещений, эта поворотная камера обеспечивает надежную защиту и контроль над ситуацией. Основные характеристики: - Разрешение камеры составляет 2304x1296 пикселей, что гарантирует четкое и детальное изображение. - Матрица с разрешением 3 МПикс. позволяет передавать высококачественное видео. - Имеется поддержка инфракрасной (ИК) подсветки, что обеспечивает отличную видимость даже в условиях низкой освещенности. - Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с перепадами освещенности, сохраняя видимость как в светлых, так и в темных участках кадра. - Поддерживается подключение через Wi-Fi, что упрощает установку и настройку устройства без лишних проводов. - Камера совместима с картами памяти microSD объемом до 256 ГБ, предоставляя достаточно места для хранения записей. - Работает в широком диапазоне температур, от -10 до +45 °C, что позволяет использовать её в различных помещениях. - Вес камеры составляет 170 г, что облегчает её установку и размещение. Камера Xiaomi — это надежный выбор для обеспечения безопасности и контроля в вашем доме или офисе.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2....
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H342N 9DA-4 компактная поворотная домашняя...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитВидеокамера IP Tenda CP7
-
В наличииЦена 2 450 руб. 2 880 руб.613 руб. в СплитВидеокамера HiWatch DS-T200S (3.6 mm)
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитHiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C34QN 2ENA-28 цилиндрическая, 4Мп, 2560x14...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитВидеокамера IP Tenda IT7-PRS
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I203(E)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв...
-
В наличииЦена 3 010 руб. 4 740 руб.753 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL)