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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL)

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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 13
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 14
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727743
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
150

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL)

Видеокамера Xiaomi — это высококачественное устройство для видеонаблюдения, выполненное в современном и стильном белом корпусе. Идеальная для установки внутри помещений, эта поворотная камера обеспечивает надежную защиту и контроль над ситуацией. Основные характеристики: - Разрешение камеры составляет 2304x1296 пикселей, что гарантирует четкое и детальное изображение. - Матрица с разрешением 3 МПикс. позволяет передавать высококачественное видео. - Имеется поддержка инфракрасной (ИК) подсветки, что обеспечивает отличную видимость даже в условиях низкой освещенности. - Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с перепадами освещенности, сохраняя видимость как в светлых, так и в темных участках кадра. - Поддерживается подключение через Wi-Fi, что упрощает установку и настройку устройства без лишних проводов. - Камера совместима с картами памяти microSD объемом до 256 ГБ, предоставляя достаточно места для хранения записей. - Работает в широком диапазоне температур, от -10 до +45 °C, что позволяет использовать её в различных помещениях. - Вес камеры составляет 170 г, что облегчает её установку и размещение. Камера Xiaomi — это надежный выбор для обеспечения безопасности и контроля в вашем доме или офисе.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Развернуть
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Xiaomi — это высококачественное устройство для видеонаблюдения, выполненное в современном и стильном белом корпусе. Идеальная для установки внутри помещений, эта поворотная камера обеспечивает надежную защиту и контроль над ситуацией. Основные характеристики: - Разрешение камеры составляет 2304x1296 пикселей, что гарантирует четкое и детальное изображение. - Матрица с разрешением 3 МПикс. позволяет передавать высококачественное видео. - Имеется поддержка инфракрасной (ИК) подсветки, что обеспечивает отличную видимость даже в условиях низкой освещенности. - Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с перепадами освещенности, сохраняя видимость как в светлых, так и в темных участках кадра. - Поддерживается подключение через Wi-Fi, что упрощает установку и настройку устройства без лишних проводов. - Камера совместима с картами памяти microSD объемом до 256 ГБ, предоставляя достаточно места для хранения записей. - Работает в широком диапазоне температур, от -10 до +45 °C, что позволяет использовать её в различных помещениях. - Вес камеры составляет 170 г, что облегчает её установку и размещение. Камера Xiaomi — это надежный выбор для обеспечения безопасности и контроля в вашем доме или офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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