Видеокамера IP Tenda CP7
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб.
В наличии
Код товара: 569901
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2 260 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Видеокамера IP Tenda CP7
Tenda CP7 -высокопроизводительная наклонно-поворотная камера видеонаблюдения с панорамой 360° и разрешением 4MP. Камера оснащена функцией интеллектуального обнаружения подозрительного движения, идентификации человека, возможностью предустановки 6 зон патрулирования, инфракрасного ночного видения на расстоянии до 12 м и другими профессиональными функциями. Tenda CP7 работает на частотеWi-Fi 2.4 ГГц с поддержкой протокола защиты WPA2. Камера рекомендуется для сегмента SOHO, для установки внутри помещений.
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Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Tenda CP7 -высокопроизводительная наклонно-поворотная камера видеонаблюдения с панорамой 360° и разрешением 4MP. Камера оснащена функцией интеллектуального обнаружения подозрительного движения, идентификации человека, возможностью предустановки 6 зон патрулирования, инфракрасного ночного видения на расстоянии до 12 м и другими профессиональными функциями. Tenda CP7 работает на частотеWi-Fi 2.4 ГГц с поддержкой протокола защиты WPA2. Камера рекомендуется для сегмента SOHO, для установки внутри помещений.
Видеокамера IP Tenda CP7 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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