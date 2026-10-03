Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
В наличии
Код товара: 359443
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 010 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
300
Описание товара Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый
Миниатюрная Wi-Fi видеокамера Falcon Eye Spark 2 для домошнего использования. Оснащена 1/2.7 CMOS матрицей разрешением 2 Мр. Встроенный микрофон и динамик обеспечивают поддержу аудиозаписи. Spark 2 так же имеет детектор движения, слот для SD катры и ИК подсветку. Для просмотра записи на смартфонах иеется мобильное приложение.
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Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Миниатюрная Wi-Fi видеокамера Falcon Eye Spark 2 для домошнего использования. Оснащена 1/2.7 CMOS матрицей разрешением 2 Мр. Встроенный микрофон и динамик обеспечивают поддержу аудиозаписи. Spark 2 так же имеет детектор движения, слот для SD катры и ИК подсветку. Для просмотра записи на смартфонах иеется мобильное приложение.
Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый - стоимость товара 2010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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