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Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый

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Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый - фото 1
Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый - фото 2
Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый - фото 3
Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый - фото 1
  • Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый - фото 2
  • Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый - фото 3
  • Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 359443
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый
2 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
300

Описание товара Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый

Миниатюрная Wi-Fi видеокамера Falcon Eye Spark 2 для домошнего использования. Оснащена 1/2.7 CMOS матрицей разрешением 2 Мр. Встроенный микрофон и динамик обеспечивают поддержу аудиозаписи. Spark 2 так же имеет детектор движения, слот для SD катры и ИК подсветку. Для просмотра записи на смартфонах иеется мобильное приложение.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Миниатюрная Wi-Fi видеокамера Falcon Eye Spark 2 для домошнего использования. Оснащена 1/2.7 CMOS матрицей разрешением 2 Мр. Встроенный микрофон и динамик обеспечивают поддержу аудиозаписи. Spark 2 так же имеет детектор движения, слот для SD катры и ИК подсветку. Для просмотра записи на смартфонах иеется мобильное приложение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый - стоимость товара 2010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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